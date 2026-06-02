Estos son los estudiantes de A Coruña que pueden ir a la universidad sin hacer Selectividad

Un momento de la Selectividad 2025, en la Universidad de A Coruña Javier Alborés

Después de varias semanas intensas de estudio, es el momento de que los ya exestudiantes de segundo de Bachillerato demuestren, en su primera toma de contacto con la universidad, si verdaderamente están preparados o no para que, a partir de septiembre, esté allí su próximo camino educativo. Este martes, más de 3.800 alumnos se repartirán por seis facultades de los campus de Elviña y A Zapateira de la Universidad de A Coruña para realizar el examen que cambiará sus vidas. Sin embargo, y al contrario de lo que muchos pueden pensar, no siempre es indispensable realizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) para poder llegar a ella.

En concreto, hay dos colegios en A Coruña que permiten fórmulas educativas que evitan pasar por el mal trago. Una de esas fórmulas es el llamado Bachillerato Internacional (BI), un programa educativo similar al modelo inglés en el que se potencia más la práctica que la teoría. Mediante dos evaluaciones (interna y externa), los alumnos pueden llegar a un máximo de 7 mediante ensayos y pequeñas investigaciones sobre diferentes temas de cada asignatura (monografía), reflexiones sobre la naturaleza del conocimiento (teoría del conocimiento) y una amplia gama de actividades artísticas que permiten buscar el desarrollo personal (creatividad, actividad y servicio).

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Además, este programa ofrece una ventaja a mayores. Y es que, los estudiantes que completan el Bachillerato Internacional no necesitan realizar la PAU para acceder a las universidades españolas. En este sentido, la calificación obtenida en el 'Diploma del BI', se traduce a la escala española a través de una tabla de equivalencias. No obstante, son muchos los alumnos que buscan mejorar su calificación para carreras de alta demanda. Por ello, tienen la opción de presentarse a las Pruebas de Competencia Específica (PCE), que lleva a cabo la UNED.

Este sistema fue creado en Ginebra en 1968 para los hijos de diplomáticos y profesionales que se mudaban constantemente de país. Estos estudiantes necesitaban un currículo estandarizado y portátil, cuyo diploma fuera reconocido por universidades de todo el mundo, garantizando una transición académica fluida sin importar las diferencias entre sistemas educativos nacionales. Así, lo que comenzó como una solución para la élite móvil, se transformó en un referente que hoy implementan más de 150 colegios públicos y privados de todo el país.

Los colegios coruñeses

Dos de esos más de 150 colegios de España se ubican en A Coruña. Uno de ellos es el Colegio Internacional Eirís. La entidad educativa, que el mismo director, José Espiñeira, define como "un lugar para crecer", ofrece este programa desde hace varios años con el objetivo de "dar un paso más allá de la enseñanza tradicional", donde el alumno desarrolle su pensamiento crítico.

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Sin embargo, el pionero en Galicia y el cuarto en implementar este sistema en España fue el Obradoiro, único colegio de A Coruña que imparte este modelo también en Primaria y en edades intermedias. En este sentido, los estudiantes que se matricularon en este programa llevan ya más de un mes sin ningún tipo de preocupación. Por lo menos los que no optan a subir nota. Es el caso de Camilo Redgrave, quien, después de toda una vida en el colegio coruñés, ve su futuro en Oxford: "En mi caso, como quiero estudiar en Inglaterra, sabía que era mejor opción el Bachillerato Internacional por el sistema de puntuación", apunta. Para Redgrave, la clave para obtener éxito en este sistema es mantener la constancia. "Es un sistema de llevarlo al día, pero sinceramente creo que con estudiar los últimos meses tienes suficiente para sacar una buena puntuación. Lo que cuesta no es sacar una nota media, lo que cuesta es sacar el 7 de 7. Muchos compañeros no se dan cuenta de la prioridad que hay que darle para sacar notas altas", sentencia el estudiante coruñés.