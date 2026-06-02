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A Coruña

El jefe de Estado Mayor del Ejército inspecciona las unidades de A Coruña

La visita oficial ha incluido el Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra, el Centro Logístico de Apoyo a las Operaciones y la Jefatura de Intendencia de Apoyo a las Operaciones

Redacción
02/06/2026 21:34
visita del Jefe de Estado Mayor del Ejército a la plaza de A Coruña
Visita del Jefe de Estado Mayor del Ejército a la plaza de A Coruña
Cedida
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Durante la mañana del lunes, el general de ejército Amador Enseñat y Berea, jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), ha realizado una visita de inspección a las unidades militares de la plaza de A Coruña.

A su llegada al Palacio de Capitanía, el JEME ha sido recibido por el general de división Marcial González Prada, jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra (MAM).

Tras saludar a los jefes de sección de la Unidad, ha recibido una exposición sobre los principales cometidos, capacidades y aspectos más relevantes de la organización, presentada por el general Prada. Posteriormente, el general Enseñat se ha desplazado al Acuartelamiento Atocha, donde ha visitado las instalaciones del Centro de Apoyo Logístico de Operaciones (CALOG-OP) y de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos de Operaciones (JIAE-OPS). Durante la visita, ha recibido una actualización sobre la actividad, capacidades y principales líneas de actuación de ambas unidades por parte de sus respectivos jefes, el coronel Ignacio González#Felgueroso Tuero y el coronel Luis María Ogea y Bustamante.

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La visita ha permitido al JEME conocer de primera mano el estado de las unidades, centros y organismos, y los principales retos que afrontan en el cumplimiento de sus cometidos, así como reconocer la labor que desarrollan en ejercicios y en apoyo y sostenimiento de las operaciones.

El Mando de Apoyo a la Maniobra Creado por Orden DEF/708/2020 de 27 de julio en la que se desarrolla la organización básica del Ejército de Tierra, el MAM se encuadra en la Fuerza Terrestre, y se describe como el conjunto de unidades puestas bajo un mando único, especializadas, organizadas, equipadas y preparadas para constituir organizaciones operativas de Apoyo al Combate y Apoyo Logístico al Combate, capaces de integrarse en estructuras fundamentalmente conjuntas y combinadas.

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