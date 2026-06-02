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A Coruña

El Gobierno local lleva a Junta el nuevo poblado navideño

El montaje tendrá que estar listo en noviembre para prevenir imprevistos como en 2025

Abel Peña
Abel Peña
02/06/2026 20:38
Mercadillo navideño en María Pita
Mercadillo navideño en María Pita
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La Junta de Gobierno local aprueba mañana el nuevo contrato para el mercadillo navideño, el último de este mandato. Después de lo sucedido el año pasado, en el que el poblado navideño recibió numerosas críticas por su estado e incluso la propia alcaldesa, Inés Rey, reconoció fallos, no se quiere dejar nada al azar. Estas son las claves del nuevo contrato: 

Poblado navideño en María Pita @Javier Alborés (8)

El Ayuntamiento de A Coruña gastará 315.000 euros en el poblado navideño de María Pita

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Está divido en tres lotes. En el primero, se incluyen seis casetas destinadas al comercio y/o la hostelería, la casa de Papa Noel. un escenario y una marquesina. Todo, según las medidas y calidades que se describan en el proyecto, para no dejar nada al azar. En el segundo lote se incluye la decoración: un árbol de Navidad, faroles, zonas de césped, etc. El lote tres es la organización y coordinación del espacio. Incluido, claro está, la supervisión del montaje. 

El Ayuntamiento va a gastar 381.813 euros en este contrato, pero el pago se fracciona. El 70% se abonará a finales de noviembre, una vez se haya instalado los elementos. El 20% entre el 20 y el 25 de diciembre, una vez el mercadillo esté en marcha. Y el 10%, en enero, cuando se haya desmontado todo "e finalizada a execución do contrato a plena satisfacción don Concello".  

José Méndez, de Joviges, junto a la instalación eléctrica del mercadillo

El responsable de la instalación eléctrica del mercadillo navideño de A Coruña: “Fue un milagro que no hubiera una desgracia”

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Sanción

Pero en la Junta de gobierno local de mañana también se aprueba el expediente sancionador "por infracciones moi graves" al organizador del mercadillo del año pasado por una instalación eléctrica deficiente, incumplimientos en la decoración (como el "espectacular paseo" de bastones de caramelo) y la dinamización. "A empresa autorizada uncumpriu totlamente as súas obrigación", 

El Ayuntamiento tuvo que tramitar tres contratos menores para suplir todas estas deficiencias por un total de 50.000 euros. Por eso ahora le exige ese dinero, le prohíbe concurrir a ninguna licitación municipal en A Coruña y le impone una multa de 3.000 euros. 

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