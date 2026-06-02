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A Coruña

El deportivismo sacará una gabarra por Bilbao para celebrar el ascenso

La peñá La Kuadrilla ya tiene fletada una embarcación, que navegará hasta Getxo y emulará la famosa per
peregrinación del Athletic

Guillermo Parga
Guillermo Parga
02/06/2026 20:37
Miembros de la peña deportivista La Kuadrilla
Miembros de la peña deportivista La Kuadrilla
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De entre todas las imágenes que ha dejado, o en este caso dejará, el ascenso del Dépor, una de las más curiosas y espectaculares está todavía por llegar. Será fuera de A Coruña y con una iniciativa inédita: emular la famosa celebración del Athletic con una gabarra que atraviese la ría del Nervión desde Bilbao hasta Getxo. Es decir, el deportivismo sacará la gabarra. La suya, la que han alquilado sus aficionados para la ocasión.

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El histórico evento tendrá lugar el jueves 18 de junio, entre las 20.00 y las 22.30 horas. Detrás de la iniciativa está la peña deportivista La Kuadrilla, aunque en función de la demanda podría abrirse la inscripción a todo aficionado que quiera una experiencia diferente. El precio es de 25 euros por cabeza e incluye acceso a la gabarra, así como barra libre de cerveza, kalimotxo, refrescos y agua. No en vano, el eslogan de la peña es 'Beber, viajar, animar. In that order'. Una referencia a la famosa bandera galesa con la que posó Gareth Bale para recordar sus preferenicas.

La Kuadrilla, en un desplazamiento
La Kuadrilla, en un desplazamiento
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La Kuadrilla tiene aproximadamente 70 asociados, por lo que es muy posible que quede alguna vacante a partir del domingo, cuando se abra el plazo de inscripción al público general. El aforo total es de 80 personas, aunque desde la organización ya se baraja la posibilidad de fletar una segunda gabarra. La primera ha supuesto un desembolso de alrededor de 1.500 euros. “De primeras pensábamos que iba a ser un tema de nuestra peña, pero se ha ido corriendo la voz”, indica el presidente de La Kuadrilla, Enrique Rodríguez.

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Inaugurada en abril de 2024, tras un viaje organizado a Sestao en la ya lejana Primera Federación, la agrupación es todo un ejemplo de convivencia entre el deportivistas y athleticzales, que acostumbran a reunirse y celebrar juntos las alegrías en el bar El Gordo, situado en plena calle Pozas. Justo al lado de San Mamés, en la arteria hostelera de la ciudad. “Hemos coincidido mil veces, seguro que no ponen problema”, dice el presidente sobre la posibilidad de que algún bilbaíno se sienta ofendido.

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Uno de los miembros más activos es Javi Martínez 'Bonano', un vimiancés que se ha recorrido medio mundo y que siempre posa en sus fotos con la blanquiazul, o la antigua equipación rosa, en su caso. “Está guai que nos vexa a xente desde A Coruña, sobre todo para que sexan conscientes de que hai sede en Bilbao para todos os que veñan a San Mamés o vindeiro ano”, recuerda.

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