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A Coruña

El barrio de Lonzas, en A Coruña, tendrá una pista multideporte

La Junta de Gobierno local aprobará este miércoles el proyecto, que tendrá un plazo de ejecución de tres meses

Lara Fernández
Lara Fernández
02/06/2026 16:08
Parque Pierre de Coubertin
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El barrio de Feáns estrenó la semana pasada su nueva pista multideporte, que sigue la línea de la existente en Los Rosales y que supuso toda una sensación en el barrio. Este miércoles será oficial el emplazamiento del próximo espacio de este tipo en la ciudad: Lonzas.

La Junta de Gobierno local aprobará la construcción de la pista multideporte en la avenida de Cádiz, tras dar luz verde al expediente de contratación y de autorización del gasto de las obras. Estas contarán con un presupuesto base de 212.281 euros (IVA incluido) y tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto contempla la construcción de una pista multideportiva en el parque Pierre de Coubertin, situado en el barrio de Lonzas, y que estará habilitada para la práctica de diversos deportes, como fútbol sala, balonmano, baloncesto y minibasket. Habrá una cancha principal orientada en sentido suroeste-noreste, apta para la práctica de baloncesto, fútbol sala y balonmano. De forma perpendicular a esta, se disponen dos canchas secundarias de menor tamaño destinadas también a la práctica baloncesto, fútbol sala y balonmano.

Con un único acceso peatonal de 2,5 metros de ancho, se dotará a la pista de una adecuada iluminación mediante la instalación de ocho proyectores led. El proyecto contempla también el desplazamiento de la mesa de ping-pong existente, cuya ubicación se ve afectada por la implantación de la nueva pista multideportiva, la sustitución de la fuente de fundición existente por otra de inox adaptada y con bebedero para mascotas.

Además, con el objetivo de adecuar la conexión entre el viario y la pista se procederá a centrar el paso de peatones existente con respecto al acceso al interior de la pista, obteniendo una transición más directa, segura y legible para los usuarios. Como medida de seguridad vial adicional, el paso de peatones será ejecutado en plataforma elevada, lo que contribuye a reducir la velocidad del tráfico rodado.

La concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz, y la alcaldesa, Inés Rey

Feáns se suma a los barrios de A Coruña que cuentan con pista multideporte

Más información
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