El barrio de Lonzas, en A Coruña, tendrá una pista multideporte

Parque Pierre de Coubertin Patricia G. Fraga

El barrio de Feáns estrenó la semana pasada su nueva pista multideporte, que sigue la línea de la existente en Los Rosales y que supuso toda una sensación en el barrio. Este miércoles será oficial el emplazamiento del próximo espacio de este tipo en la ciudad: Lonzas.

La Junta de Gobierno local aprobará la construcción de la pista multideporte en la avenida de Cádiz, tras dar luz verde al expediente de contratación y de autorización del gasto de las obras. Estas contarán con un presupuesto base de 212.281 euros (IVA incluido) y tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

El proyecto contempla la construcción de una pista multideportiva en el parque Pierre de Coubertin, situado en el barrio de Lonzas, y que estará habilitada para la práctica de diversos deportes, como fútbol sala, balonmano, baloncesto y minibasket. Habrá una cancha principal orientada en sentido suroeste-noreste, apta para la práctica de baloncesto, fútbol sala y balonmano. De forma perpendicular a esta, se disponen dos canchas secundarias de menor tamaño destinadas también a la práctica baloncesto, fútbol sala y balonmano.

Con un único acceso peatonal de 2,5 metros de ancho, se dotará a la pista de una adecuada iluminación mediante la instalación de ocho proyectores led. El proyecto contempla también el desplazamiento de la mesa de ping-pong existente, cuya ubicación se ve afectada por la implantación de la nueva pista multideportiva, la sustitución de la fuente de fundición existente por otra de inox adaptada y con bebedero para mascotas.

Además, con el objetivo de adecuar la conexión entre el viario y la pista se procederá a centrar el paso de peatones existente con respecto al acceso al interior de la pista, obteniendo una transición más directa, segura y legible para los usuarios. Como medida de seguridad vial adicional, el paso de peatones será ejecutado en plataforma elevada, lo que contribuye a reducir la velocidad del tráfico rodado.