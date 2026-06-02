El 55% de los coruñeses lamenta la pérdida de la sede del Mundial

Juan Carlos Escotet, Inés Rey y Valentín González Formoso, durante el anuncio del acuerdo para reformar Riazor Quintana

El jueves, el estadio de Riazor acogerá el encuentro entre la selección española y la iraquí, aunque no está claro si el césped se recuperará a tiempo de los pisotones de nueve mil hinchas que saltaron al campo el pasado domingo. En todo caso, será uno de los escasos partidos internacionales que acogerá A Coruña en los próximos años tras anunciarse en marzo que finalmente no será sede del Mundial de 2030. Para muchos, fue una desilusión. En concreto, para el 55% de los encuestados para El Ideal Gallego por Demosgal.

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El sondeo, que se realizó a un año vista de las elecciones entre una muestra de 400 personas, señala que la renuncia a ser la sede del Mundial se valoró negativamente por el 39,75% de los encuestados y muy negativamente por el 15,25%, aunque esta cifra varía mucho cuando se examinan los grupos de edad, siendo los que más critican la decisión de la alcaldesa los comprendidos entre 55 y 64 años, que suponen una parte importante de la masa electoral. En este caso, el 27,85% lo consideran “muy negativamente” y el 43,04 negativamente, a secas. La opinión apenas varía con el sexo, dado que el 40,81% de las mujeres lo valora negativamente, frente al 39,42% de los hombres, y muy negativamente el 12,11% de las encuestadas frente el 19,21% de los encuestados.

El acuerdo

Cuando Rey decidió que los costes de que A Coruña fuera sede del Mundial superaban a los beneficios, decidió ofrecer al público a cambio un acuerdo con el Deportivo para reformar el estadio de Riazor, en un acto en el palacio municipal al que acudió el presidente del club (y de Abanca), Juan Carlos Escotet, y el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. Allí se anunció la reforma y modernización del complejo conformado por el estadio de Riazor y el Palacio de los Deportes.

Fue un ‘adiós al mundial y hola al proyecto del nuevo Riazor’. Sin embargo, dicho proyecto aún tiene que concretarse en cifras y detalles. Por eso, al preguntar al respecto a los encuestados, la mayor parte no lo valora ni positiva ni negativamente. El 32,75% no sabe o no contesta y el 27% se mantiene neutral, sin duda a la espera de los detalles.

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Pero lo importante es que los que tienen una visión positiva del acuerdo (23,5%) superan con mucho a los que la valoran negativamente (5,5%). Esto ocurre en todos los grupos de edad, aunque en cuanto al sexo, el 6,7% de las mujeres tienen una visión negativa, frente a solo el 3,9% de los hombres encuestados. Porcentajes pequeños, en todo caso, lo que podría interpretarse como que la alcaldesa ha conseguido salvar los muebles con esta medida, mitigando el malestar del público por el fin del sueño del Mundial.