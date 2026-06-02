Despojan de sus adornos de metal a varios panteones del cementerio de San Amaro

Cartel, arriba a la izquierda, advirtiendo de la instalación de cámaras D. Vázquez

Por la noche, algo se mueve por entre las tumbas de San Amaro, donde solo debería haber reposo. Hay quienes saltan la tapia para caminar por entre las calles formadas por los nichos de los muros donde tantos coruñeses tienen enterrados a sus seres queridos. Al día siguiente, los empleados del cementerio descubren que esos indeseados visitantes han despojado de los adornos de metal a algunos de los panteones donde reposan los muertos de algunas de las más insignes familias coruñesas.

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En efecto: en las últimas semanas se han producido varios incidentes de este tipo y se ha descubierto la desaparición de varios artículos de metal como hierro, cobre o bronce. Por ejemplo, ha desaparecido parte de la puerta de acceso de uno de los panteones, uno de los soportes que permiten el apoyo de cirios, cadenas y artículos así. Es posible que los ladrones hayan decidido venderlos en alguna de las chatarrerías de la zona, o como antigüedad, pero obviamente la situación ha preocupado a las autoridades, de ahí que hayan aparecido en el cementerio carteles avisando de la instalación de cámaras de seguridad, buscando un claro efecto disuasorio.

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No está claro cómo los sospechosos han conseguido llevarse estas pesadas piezas de metal del camposanto, si a través de las puertas, buscando algún hueco, o simplemente escalando el muro con la ayuda de una escalera, por ejemplo. Lo que sí se sabe es que estos robos son recurrentes y que comenzaron hace cerca de un mes. Normalmente, durante la semana, dado que las noches de los fines de semana la zona está más transitada aunque hay que recordar que la comisaría de la Policía Local se encuentra a escasos metros de distancia, y que no ha bastado para garantizar la seguridad de este importante patrimonio coruñés.

Valor cultural

No hay que olvidar que el cementerio de San Amaro b Ruta de cementerios europeos desde 2013, reconociendo su valor cultural y que también pertenece a la Asociación Europea de Cementerios Significativos (Asce). Fue inaugurado en 1813 y se divide en tres partes: una religiosa, otra civil y una tercera de propiedad británica, que es privada, y a la que no se puede acceder. Además, alberga el monumento a los Mártires de la Libertad.

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Entre las personalidades que están enterradas en San Amaro destacan escritores como Pondal, Curros Enríquez, Murguía, Pérez Lugín y Wenceslao Fernández Flórez, pintores como Luis Seoane, exalcaldes como Federico Tapia o Alfonso Molina, filántropas como Juana de Vega –junto con el corazón de su amado, Espoz y Mina– o músicos como Pucho Boedo y Marcial del Adalid. Todos ellos, en las últimas semanas, han sido testigos silentes del pillaje del patrimonio funerario.