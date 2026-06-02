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A Coruña

Conferencia sobre la situación de los mercados en el Club Cámara Noroeste

Los expertos Ángel Olea y Félix López participan este miércoles a las siete de la tarde en el acto organizado por Abante Atl Capital

Redacción
02/06/2026 22:10
GRAF5088. MADRID, 16/02/2024.- La Bolsa española avanza el 0,50 % en la apertura de este viernes y enfila su asalto a los 10.000 puntos, animada por los nuevos máximos cosechados en Wall Street y Tokio. El IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 9.977,2 puntos en los primeros compases de la sesión tras sumar ese 0,50 %. Las pérdidas acumuladas en el año se reducen al 1,33 %.-EFE/ Vega Alonso
Imagen de la Bolsa de Madrid
Vega Alonso/ Efe
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El Club Cámara Noroeste de A Coruña alberga este miércoles a las siete de la tarde una conferencia que, bajo el título ‘Visión de mercados’, organiza Abante Atl Capital y en el que se analizará el panorama de cara a los próximos meses en los mercados y cómo se están posicionando las carteras.

Los ponentes serán Ángel Olea, socio y gestor, licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y Máster en Mercados Financieros por CUNEF, y que anteriormente fue director de Desarrollo de Productos en Morgan Stanley; y Félix López, socio y gestor que fue Co#Director de grandes clientes en Morgan Stanley y es profesor habitual en el CEF.

En las últimas semanas, la atención de los mercados se ha centrado en el aumento de las tensiones en Oriente Próximo y en su impacto sobre la energía y las rutas comerciales. Todo ello tiene lugar en un contexto internacional complejo, en el que la evolución de la inflación y las decisiones de los bancos centrales continúan siendo factores clave. A pesar de ello, los las decisiones de los bancos centrales continúan siendo factores clave. A pesar de ello, los mercados se han mantenido estables en términos generales.

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