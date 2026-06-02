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A Coruña

Comienza la renovación de la iluminación del Paseo Serpent para mejorar la seguridad en Adormideras

Redacción
02/06/2026 11:36
Trabajos paseo Serpent 3
Las labores comenzaron con la retirada de los antiguos apliques
El Ideal Gallego
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El Ayuntamiento de A Coruña ha iniciado esta semana los trabajos de renovación del sistema de iluminación del Paseo Serpent, el recorrido peatonal que bordea el barrio de Adormideras entre la sirena de San Amaro y el paseo de los Menhires. La actuación busca reforzar la seguridad de los viandantes y mejorar la visibilidad en una de las rutas más frecuentadas de la fachada marítima coruñesa.

Las labores comenzaron con la retirada de los antiguos apliques instalados en el muro del paseo, que serán sustituidos por nuevas luminarias LED de última generación. Los trabajos se desarrollan a lo largo de todo el recorrido y permitirán dotar de una iluminación más eficiente y uniforme a un espacio que hasta ahora presentaba importantes carencias durante las horas nocturnas.

Vista del barrio de Adormideras

El Paseo Serpent, que rodea Adormideras, tendrá nueva iluminación

Más información

Según explicó la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, el objetivo de la intervención es mejorar las condiciones de seguridad de las personas que utilizan diariamente este itinerario, cuyo tránsito ha aumentado de forma notable en los últimos años.

El Paseo Serpent es una de las conexiones peatonales más utilizadas de la zona de Adormideras. Su proximidad al Club del Mar de San Amaro, los senderos del ENIL de la Torre, el entorno del faro y las playas cercanas lo convierten en un punto de paso habitual tanto para residentes como para turistas y visitantes.

La renovación del alumbrado responde además a una de las demandas trasladadas por los vecinos durante los encuentros del Plan de Barrios impulsado por el Ayuntamiento. La actuación permitirá mejorar la visibilidad nocturna del recorrido y aumentar la sensación de seguridad en todo el trazado.

Además de reforzar la iluminación, las nuevas luminarias contribuirán a reducir el consumo energético y minimizar la contaminación lumínica, disminuyendo así su impacto sobre el entorno natural de la costa coruñesa.

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