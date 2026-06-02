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A Coruña

Binter lanza vuelos de A Coruña a Canarias por 91 euros

La oferta estará disponible hasta el próximo 15 de junio

Redacción
02/06/2026 12:01
Avión de Binter en el aeropuerto de Alvedro
Avión de Binter en el aeropuerto de Alvedro
Javier Alborés
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La aerolínea Binter ha lanzado una nueva edición de su promoción Bintazo, que permitirá volar entre A Coruña y cualquier isla de Canarias desde 91 euros por trayecto. La oferta estará disponible hasta el próximo 15 de junio para viajes que se realicen entre el 15 de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

La promoción se aplica a billetes de ida y vuelta y permite a los pasajeros disfrutar del servicio diferencial de la compañía canaria, incluyendo la conexión gratuita entre islas, lo que facilita viajar a cualquiera de los aeropuertos del archipiélago por el mismo precio.

Además de las tarifas reducidas, los viajeros podrán beneficiarse de las prestaciones habituales de Binter. Entre ellas destacan el aperitivo gourmet de cortesía durante el vuelo, el equipaje de mano incluido y la comodidad de los aviones Embraer E195-E2, considerados entre los reactores más eficientes y silenciosos de su categoría.

Una de las principales ventajas de la compañía es la posibilidad de enlazar sin coste adicional con cualquiera de las islas canarias gracias a su amplia red de conexiones interinsulares, que supera los 220 vuelos diarios dentro del archipiélago.

La aerolínea también mantiene productos específicos para quienes deseen conocer más de una isla durante su estancia. Entre ellos figura Discover, su modalidad de stopover que permite visitar dos destinos en un mismo viaje, y AirPass Explorer, diseñado para realizar varios desplazamientos entre islas asociados a un billete nacional o internacional.

Los billetes promocionales pueden adquirirse a través de la página web de la compañía, su aplicación móvil, el servicio telefónico de atención al cliente y las agencias de viajes autorizadas.

Con esta nueva campaña, Binter vuelve a reforzar la conectividad entre Galicia y Canarias, ofreciendo una alternativa competitiva para quienes ya están planificando sus vacaciones de otoño, invierno o Semana Santa.

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