Así se construyó la gran Pirámide de A Coruña: las claves de la discoteca eterna

José Luis Saavedra, Carlos Saavedra y Emilio Ron posan para El Ideal a las puertas de PirámideCarlos José Luis Saavedra y Emilio ron como propietarios de pirámide Patricia G. Fraga

"En una reunión reciente, antes de firmar un contrato, la otra parte se dirigió a mí y me dijo: 'tú eres un hijo de..-'. Se quedó todo el mundo sorprendido y, tras preguntarle el porqué, me respondió: 'No me dejabas entrar en Pirámide'". Lo recuerda Carlos Saavedra, uno de los empresarios más importantes e influyentes de A Coruña, fundador y presidente de Trisón, al que sin embargo en su ciudad de toda la vida muchos vinculan todavía a la discoteca de Juan Flórez. Dicen que convierte en oro todo lo que toca, pero en el caso de la noche logró dejar un legado que sobrevivirá a la desaparición definitiva de la sala. Tal y como adelantó El Ideal Gallego la pasada semana, Pirámide es ya historia, después de la venta del bajo a Gadis para anexionarlo al establecimiento de la calle Costa Rica.

La histórica discoteca Pirámide de A Coruña se convertirá en un Gadis Más información

Nadie mejor para hacer memoria que los tres responsables históricos de Pirámide: los hermanos Saavedra, Carlos y José Luis, y Emilio Ron. Los primeros pusieron la semilla, lo vieron florecer y dejaron un legado que su empleado, amigo, relaciones públicas y sucesor mantuvo hasta 2023. No habrá ni último baile ni despedida, por lo que este resumen de 43 años de trayectoria es, posiblemente, el último adiós y el gran homenaje de tres leyendas de la noche y el emprendimiento.

¿Cómo y por qué?

Aunque hoy en día Pirámide es como Pryca o Continente, que aunque ya no estén todos saben situarlo, hay que echar la vista atrás y mirar a 1978 para encontrar los orígenes de la discoteca. "Estábamos metidos en el mundo de la moda, y la gente que más dinero manejaba eran los viajantes de la moda. Se asentaban una semana aquí, con un gasto enorme en la noche, pero es que mayoría de las opciones estaban en Santa Cristina, así que en aquel momento abrimos un local llamado Equilibrio. Fue algo maravilloso, con una apertura en el concepto de cafetería que imitaba el de La Oca de Barcelona: una mitad cafetería y la otra mitad pub", dice José Luis, que sitúa ese híbrido con germen de Pirámide, además de una revolución conceptual.

Las 20 anécdotas que definen la marcha de A Coruña en los 80 Más información

"Pirámide nació en un momento con circunstancias y necesidades. Lo que supimos fue ver lo que percibíamos al viajar y trasladarlo a la ciudad. A Coruña siempre ha sido una ciudad con inquietudes. Entonces empezaba a nacer Inditex y vimos esas necesidades. Trajimos el plato combinado a A Coruña, el plato combinado de cocina. Era algo inconcebible hasta que Gasthof hizo un desarrollo de cadena", apostilla su hermano. "Nunca hemos sido empresarios al uso, hemos sido emprendedores", añade.

El éxito

El local elegido no albergaba ningún negocio, aunque por problemas técnicos la obra tardó dos años en finalizar. Tardó más en echar a andar que en convertirse de inmediato en una preferencia para los coruñeses. "Las clases sociales estaban infinitamente marcadas, y cada sala tenía su público. La más heterogénea, transversal y tolerante era Pirámide, pero dentro un orden. Por allí pasaron políticos, famosos y gente de todo tipo, que se mezclaba con respeto. Era la consecuencia de nuestra manera de pensar. Siempre con respeto y tolerancia. Fue también la consecuencia de un momento y una inquietud de la ciudad. Nos reinventábamos cada mes, porque hemos ido bebiendo de todo, y sin complejos de ningún tipo. Lo que veíamos lo adaptábamos a la ciudad", asevera Carlos, el menor de los hermanos.

Esta es la lista de los grandes éxitos que sonaron en la mítica discoteca Pirámide de A Coruña Más información

Para muchos, además, se trató de la primera discoteca de ambiente, o al menos respetuosa con el colectivo lgtbiq+, antes de esa denominación.

El nombre

Para explicar el bautizo de la discoteca como si de un bar de El Cairo se tratase existen dos tendencias, la filosófica de José Luis y la pragmática de Carlos. "Es una consecuencia de mi evolución vital. La primera tienda que montamos Carlos y yo se llamaba Metamorfosis, un cambio vital en mi vida. Pirámide era una consecuencia del orientalismo por mi parte", asevera el mayor. "Vamos a ser más pragmáticos. Hubo un tiempo en el que los nombres iban por modas. Por ejemplo, en Madrid hubo la de las discotecas con nombres de animales, como El Gusano Marchoso. Luego, las discotecas eran Pirámide, Hexágono o Triángulo. Es verdad que evolucionamos con el nombre, con una parte filosófica, pero porque era nuestra manera de vivir", matiza el benjamín.

Carlos Saavedra, Emilio Ron y José Luis Saavedra a las puertas de PirámideCarlos José Luis Saavedra y Emilio ron como propietarios de pirámide Patricia G. Fraga

Precisamente, ese prisma diferente a la hora de ver el negocio puede ser otra de las claves. "Nunca pensamos eso de: "Con lo que ganamos, construimos". No. Montamos los negocios que nos iban gustando con el tiempo", comenta Carlos.

El adiós de Carlos Saavedra

Carlos abandonó Pirámide en 1992, mientras que José Luis siguió al pie del cañón cinco años más. Y hay un momento que al ahora referente mundial del audiovisual no ha olvidado. "Decidí marcharme de Pirámide en pleno éxito total de la discoteca. Volví a medianoche y estaba el dueño de C'assely esperándome en la puerta de la entrada. Me dijo: 'Me invitarás a una copa, que hace tres años que no vengo'. Le contesté: '¿Cómo quieres saludarme, como cliente o como amigo? Como amigo, te invito si me sale de las narices. Como cliente, el precio de la copa, 300 o 400 pesetas, no te da derecho a hablarme así'. Entonces, cogí la puerta y no volví más. Llamé a mi hermano y le dije que me iba a montar un restaurante italiano. Y monté el Spaghetti de Santa Cristina", recuerda.

El tardeo premium llamado a arrasar en el área de A Coruña Más información

La noche en los 80

Otro de los méritos de Pirámide reside en haberse hecho referencial en cuatro décadas diferentes, por mucho que su papel en los 80 la convirtiera ya en icono. Pero, ¿cómo era salir en A Coruña en la década de la laca y las hombreras? "Era una noche vivísima, porque era efervescente. En esa época nace el Orzán, y todos los días de la semana había gente. Los periódicos estaban en el centro de la ciudad, y eran 150 personas de las redacciones que salían a tomar una copa a un pub. Luego se iban a la discoteca, donde se recibían a todos los dueños de los pubs de A Coruña", indica Carlos.

Temazos de antaño en el supermercado Más información

También señalan de qué manera era clave la retroalimentación de la hostelería, hasta el punto que Pirámide llegó a tener una fiesta específica para camareros y para el sector. Y la mantuvo durante un buen puñado de años.

La llegada de Emilio Ron

"Aparece Emilio Ron, con su moto y su secretario, a los 17 años, y nos monta las sesiones Betty Blue y On. Creó todo un movimiento universitario, así como la sesión sin alcohol. Es como preguntarse el porqué del éxito del Dépor: igual resulta una consecuencia del SúperDépor, algo que se debe a alguien de antes". Así define Carlos Saavedra el impacto de Emilio Ron, quien hace casi 40 años llegó como empleado, y terminó siendo por el hombre que cerró el ciclo de la discoteca en A Coruña. En ese tiempo se forjó una fuerte relación a tres, que perdura hoy en día. "Siempre digo que es el mejor relaciones públicas que conozco, con la capacidad de organización que tiene para crear un sistema de desarrollo comercial piramidal, en el que ha llegado a meter 1.000 chavales en 500 metros por sesión", dos veces en un día, sentencia el más veterano de los tres. "Un día le dije: 'no olvides que eres el conductor del autobús, pero el autobús es mío'. Emilio tenía un equipo único, de 15 profesionales, a los que respetaban como líder", continúa

El mítico dj de Pachá A Coruña crea un himno para el ascenso del Dépor Más información

Por su parte, Ron, ahora director de operaciones de The Clab, es uno de los pocos empresarios supervivientes de otra época. Son mis mentores. Estaba obnubilado con ellos. Yo sería Emilio Ron si no fuera por ellos dos. Modelaron muchas cosas. Carlos siempre ha sido mi héroe, el reflejo de lo que yo quería ser. Manejaba las situaciones con elegancia. José Luis era la parte que me castigaba, porque sabía las copas a las que invitaba, aunque ahora de mayor lo estoy disfrutando cada día, y voy de viaje con él", replica.

Una reflexión

Así piensa en alto Carlos Saavedra sobre su tiempo en Pirámide: "Creo que nosotros nunca fuimos conscientes de lo que significamos para la ciudad, ni de lo que creamos. Fuimos líderes en un tiempo, que duró mucho, sin ser obra de la casualidad. Las relaciones públicas eran una parte, pero hemos sido unos empresarios honestos con nuestros trabajadores. Con Pirámide ganamos muchísimo dinero. Yo como empresario he montado 29 empresas, y hoy en día presido una con 3.000 empleados, líder europeo y la tercera compañía más grande del mundo. Pero todo lo que me ha llevado a montar esta gran empresa ha sido la experiencia de la hostelería de A Coruña. Es la gran universidad, el máster del empresario. El 90 por ciento de los grandes empresarios decida dar el paso a la hostelería, y el 99 por ciento fracasa. En cambio, el empresario de hostelería, cuando decide montar algo, normalmente funciona". Resulta todo un alegato hacia la hostelería de una ciudad siempre a la vanguardia.

Pachá Coruña sigue muy viva: las mejores anécdotas de la pandilla que lo hizo posible Más información

José Luis, en cambio, tiene sus dudas sobre con qué quedarse. "Las satisfacciones que me ha dado la discoteca no me dejan decidirme. Hemos vivido periodos complejos, debido a los cambios de hábitos de los clientes. Al final de la noche es donde más se reflejan los vicios, y ahí conseguimos mantener un orden". También recuerda los viajes a Londres parea empaparse de las tendencias en música y moda, así como la aportación de personajes como "Quique Loureda, Julio Iglesias o Fernando, porque siempre tuvimos los mejores dj".

Los vecinos

Ahora que A Coruña se plantea un nuevo marco normativo para el ocio nocturno, imaginarse el centro lleno de pubs y discotecas, con triple fila de coches, parece propio de un tiempo que difícilmente volverá. "Los vecinos eran más tolerantes, Pirámide tenía tierra o arena debajo de los altavoces, y vibraba. Juan Flórez era todo doble o tercera fila. Y no había normativa como ahora", apuntan en una puesta en común de ideas. Cuando abrió Oh Coruña! nos quedamos todos vacíos. Y duró algo menos de diez años.

El adiós

En lo que más difieren los hermanos Saavedra es la manera en la que dicen adiós y cierran para siempre el ciclo de la discoteca. "Es algo que creamos con cariño y mucho trabajo. Me duele que no siga viva", suspira el mayor, quien además afirma que ha habido muchos momentos en los que le hubiera gustado más reconocimiento. "Nunca tengo nostalgia de nada, porque todo lo he vivido en la intensidad del momento. Fue un tiempo maravilloso que disfruté y sufrí, con lo que significa una discoteca número 1. Ahora, no le temo a la nostalgia. Ahora mismo, me gustan más los tiempos que vivo, porque entonces no pensaba en lo que sucedería. La evolución es necesaria y creo que está bien que haya desaparecido. Seguramente, después de Emilio habría entrado alguien más. Es como un futbolista, no te puedes arrastrar por el campo", finaliza Carlos Saavedra.

¿Cómo era salir el Fin de Año de 1988 en A Coruña? Más información

De puertas hacia dentro quedan innumerables anécdotas, momentos y hasta matrimonios, divorcios y reconciliaciones. Porque, afirman, hay clientes que conocieron a sus parejas, se casaron, dirvorciaron y encontraron una nueva durante el ciclo de Pirámide. Por lo tanto, una buena parte de la ciudad se ha quedado sin una parte de su felicidad.