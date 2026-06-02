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A Coruña

Aprueban la construcción de un edificio en San Pedro de Visma con viviendas a partir de 293.000 euros

Se trata de la tercera licencia que se concede

Abel Peña
Abel Peña
02/06/2026 20:11
Edificio de Metrovacesa en San Pedro de Visma
Edificio de Metrovacesa en San Pedro de Visma
Cedida
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La Junta de Gobierno local aprueba mañana la licencia de construcción para el que ya es el tercer bloque de viviendas del polígono urbanístico de San Pedro de Visma: Residencial Caleida. Construido por Metrovacesa, este bloque de viviendas con un tejado en diagonal que permite la instalación de paneles solares y terrazas escalonadas que miran hacia la Tercera Ronda. 

El coste de la viviendas varía mucho, porque los pisos tienen entre una y cuatro habitaciones, pero están ya a la venta a partir de 293.200 euros (sin IVA).  En el 12 piso por una vivienda de cuatro dormitorios, dos baños y una terraza de 15,7 metros cuadrados, el precio es de 608.000 euros. Además, presume de buenas zonas comunes, incluida una piscina privada. 

De momento, en San Pedro de Visma ya ha comenzado la construcción del primer edificio de viviendas, Residencial Atlántica. 

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