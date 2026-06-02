Apodemia deja la calle Real de A Coruña tras el cierre de Inside

Apodemia, en la calle Real Javier Alborés

La calle Real de A Coruña dirá adiós en los próximos días a la marca de joyas Apodemia. Será el 6 de junio cuando la tienda, cuyo alquiler está disponible en Idealista por 2.900 euros al mes, diga adiós a esta arteria comercial y se quede con El Corte Inglés como único punto de venta física en la ciudad.

El cierre de Apodemia se efectuará tan solo cinco días después de ser visible otra despedida en esta calle, la de Inside. El escaparate del bajo de la marca apareció este lunes oculto tras unas lonas, lo que indica su abandono inminente del local. Esta cadena de moda entró en concurso voluntario de acreedores a inicios de este año.

La tienda de Inside Víctor Seoane

La calle Real, si bien sigue siendo un motor económico en la urbe para el comercio, ha dejado paso en los últimos años a la hostelería, quien ha cogido el relevo de bajos vacíos. Y es que, en palabras del presidente de la Zona Comercial Obelisco, Javier Pastoriza, la restauración es “la única capaz de pagar alquileres abusivos”.