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Santa Catalina, ya abierta al tráfico de peatones
A Coruña

Ya se puede volver a caminar por Santa Catalina

Parte de la calle está ya abierta al tránsito de peatones tras su remodelación

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
01/06/2026 11:46

Con el inicio del mes de mayo, la calle de Santa Catalina se cerró al tráfico (rodado y peatonal) dentro de una nueva fase de los trabajos de remodelación de los Cantones. Las obras para completar la pavimentación de esta vía, entre Durán Loriga y el Cantón Grande, ya están casi terminadas, hasta el punto de que este lunes, primer día de junio, ya se puede volver a caminar por ella.

Corte de tráfico hasta final de mes entre Santa Catalina, la calle de la Estrella y los Cantones

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Aunque permanecen en la zona tanto operarios como maquinarias y zonas valladas, los peatones ya pueden utilizar Santa Catalina para caminar entre la calle de la Estrella los Cantones, por un espacio que ahora será en exclusiva para ellos.

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Y es que una de las grandes novedades que traerá la reforma de este espacio del centro de A Coruña será el corte definitivo al tráfico rodado de Santa Catalina. Los coches que circulan por Durán Loriga tienen que girar hacia la izquierda, hacia San Andrés, ya que la calle será peatonal con la idea de reconfigurar un trecho que dará continuidad al recorrido natural a pie desde plaza de Mina hasta la calle Real.

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