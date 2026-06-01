Un camión de basura en llamas daña nueve coches en A Coruña

Poco antes de las tres de madrugada se produjo un espectacular incendio en una de las zonas de aparcamiento de la avenida de Salvador de Madariaga, en la Segunda Fase de Elviña. Un camión de basura ardió, llevándose por delante hasta nueve vehículos que se encontraban estacionados cerca, y que sufrieron daños de diversa consideración.

Según explicaban fuentes de los servicios de emergencia, no hubo daños personales que lamentar, dado que el conductor salió del habitáculo antes de que las llamas consumieran la cabina. Los Bomberos llegaron al lugar y extinguieron el fugo, pero no pudieron evitar que el camión quedara envuelto en una espectacular hoguera.