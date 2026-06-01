Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Camión incendiado en A Coruña
A Coruña

Un camión de basura en llamas daña nueve coches en A Coruña

Nadie ha resultado herido en el incidente

Abel Peña
Abel Peña
01/06/2026 09:59

Poco antes de las tres de madrugada se produjo un espectacular incendio en una de las zonas de aparcamiento de la avenida de Salvador de Madariaga, en la Segunda Fase de Elviña. Un camión de basura ardió, llevándose por delante hasta nueve vehículos que se encontraban estacionados cerca, y que sufrieron daños de diversa consideración. 

Según explicaban fuentes de los servicios de emergencia, no hubo daños personales que lamentar, dado que el conductor salió del habitáculo antes de que las llamas consumieran la cabina. Los Bomberos llegaron al lugar y extinguieron el fugo, pero no pudieron evitar que el camión quedara envuelto en una espectacular hoguera. 

Te puede interesar

El ideal gallego

Coruña Bloggers celebra su 10º aniversario con 8 conferencias y el reto de reunir media tonelada de alimentos
Redacción
Centro de Arte Fundación María José Jove

El Centro de Arte Fundación María José Jove abre la inscripción para descubrir el clima de forma lúdica
Redacción
El ideal gallego

El actor Luis Lorenzo afronta sereno y confiado el juicio por el trato dado a su tía
EFE
El ideal gallego

El IVA de la luz y el gas vuelve este lunes al tipo general del 21 %
EFE