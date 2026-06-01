El nuevo San Andrés impulsa la rehabilitación y la concesión de licencias

Obras en edificios de San Andrés Javier Alborés

San Andrés presume de su nueva cara desde el año pasado, cuando, a finales de febrero, el Gobierno local inauguró el nuevo bulevar tras doce meses de obras. Con el objetivo de que esta arteria recuperase su esplendor, más de un año después, las cifras apuntan a que la premisa se ha cumplido.

En la Estrecha de San Andrés, cuatro bloques contiguos en mal estado, llevan meses cubiertos por lonas para su rehabilitación. Algunos empezaron a ser derribados antes de la reapertura de la calle, pero cogieron impulso este año. Otro edificio ruinoso, en el 140 de San Andrés, saldrá a subasta por el Ayuntamiento. Y otros solares, vacíos desde hace años, ya tienen estructuras levantadas de lo que serán sus futuros edificios.

El uso turístico también despertó a raíz de la reforma. Los números 45 y 47 se convertirán en un establecimiento dedicado al alquiler turístico, cuyas obras de rehabilitación –para las cuales tienen licencia para la unión funcional de los dos edificios, según fuentes municipales– avanzan.

Unido a ello, la reforma de la vía despertó el interés de nuevos emprendedores para instalarse en alguno de los locales disponibles. E incluso las inmobiliarias, a la hora de anunciar alguna vivienda en alquiler en la calle o alrededores, utilizan la obra como gancho.

Fuentes municipales aseguran que, desde febrero de 2025, se han concedido 31 licencias de apertura en San Andrés. Entre estas se encuentran cafeterías, panaderías, salones de belleza, una consigna de maletas, apartamentos turísticos, un centro de pilates, un restaurante y una tienda de labores, entre otras. También se contabilizan 22 obras generales de comunicación previa, en este caso, actuaciones menores que no necesitan proyecto. En cuanto a las licencias urbanísticas, el número asciende a 35, sin precisar cuántas pertenecen a vivienda nueva, rehabilitación integral o reforma.

Demolición en la calle de la Barrera

A mediados de mayo concluyó otra actuación a escasos metros de los inmuebles en rehabilitación de la Estrecha de San Andrés. El edificio que permaneció okupado desde 2022 en la calle de la Barrera –el número 30– y que se incendió en junio de 2025, pasó a la historia con el fin de su demolición.

Tras confirmar que, debido a su mal estado, no existía la posibilidad de rehabilitarlo, el Ayuntamiento aportó la declaración de ruina técnica, paso previo antes de que los cinco propietarios del inmueble se pusieran de acuerdo a finales del pasado año para contratar una empresa de demolición. Tras varios meses inmersos en este proceso, el solar ya luce vacío, tras llevarse a cabo la demolición del bajo, un local que llevaba vacío desde la pandemia.

Con esta actuación quedará visto para sentencia el futuro de la calle. Vecinos, comerciantes y hosteleros han manifestado en numerosas ocasiones su deseo de que este solar sea ahora reemplazado por una obra nueva que deje en el pasado la “pesadilla” que supuso para ellos los años de ocupación de este inmueble.

Calle Real

La actuación en San Andrés no solo afecta de forma directa a la calle, y es que, tal y como explicaron durante los doce meses que duró la obra, los comerciantes de la calle Real también se vieron beneficiados por la nueva vida de esta arteria.

Los trabajos contaron con un presupuesto de 3,2 millones de euros. Para la alcaldesa, Inés Rey, fue uno de los objetivos “más ambiciosos” del Gobierno local. “Queríamos transformar esta calle porque era una demanda constante de vecinos y comerciantes. Queríamos hacerlo bien, con mimo y con respeto. Hoy, después de ver el resultado y testar el sentir de los vecinos y comerciantes, creo que podemos estar satisfechos con esta obra”, manifestó la regidora, quien siempre destacó que, además de humanizar la calle, se buscaba reforzar su carácter comercial.

El nuevo San Andrés reactivó, a su vez, el asociacionismo comercial. “Hemos recuperado socios y hemos hecho socios nuevos”, señalaba hace meses la gerente de la Zona Comercial Obelisco, Rosa Mena. Desde entonces, dijo, se sumaron nuevos asociados a la entidad comercial. “La obra fue todo un acierto, la calle tiene otro color y alegría, además de que hay más establecimientos”, manifiesta. No solo eso, la gerente de la asociación comercial del centro aseguró que “nos llaman muchas personas preguntando si sabemos de locales vacíos para alquilar en San Andrés”.

La Zona Comercial Obelisco, que abarca negocios desde la plaza de Pontevedra hasta María Pita, se ha visto envuelta en los últimos años en obras, ya sea la de San Andrés o ahora la de los Cantones. Sin embargo, el presidente de la asociación, Javier Pastoriza, cree que la paciencia es la clave, siempre que el resultado sea el esperado. Si San Andrés sirvió para reactivar el comercio y el asociacionismo comercial, los Cantones son ahora la gran “esperanza”.