Moda, diseño, gastronomía y relax para empezar junio en el Cine París
El establecimiento acoge una nueva edición de Mood Market Summer Edition
El próximo sábado 6 y domingo 7 de junio, el histórico Cine París de A Coruña acoge una nueva edición de Mood Market Summer Edition, un evento que se consolida como una de las propuestas creativas y experienciales de referencia en la ciudad.
Durante dos jornadas completas, en horario de 11.00 a 22.00 horas, el público podrá disfrutar de un mercado cuidadosamente seleccionado que reúne marcas independientes, diseño emergente, propuestas gastronómicas y experiencias de bienestar en un entorno cultural único en pleno centro de A Coruña.
En esta edición, Mood Market contará con la participación gastronómica de Lieu Coruña, uno de los restaurantes que más interés está generando actualmente en la ciudad por su propuesta de cocina fusión contemporánea, donde conviven influencias latinoamericanas, asiáticas y mediterráneas con producto local gallego.
Durante ambos días del evento, el público podrá disfrutar de una degustación gratuita, acercando la experiencia del restaurante al formato de mercado y reforzando la idea de la gastronomía como parte del recorrido cultural del evento.
Como novedad en esta edición, Mood Market incorpora también una experiencia vinculada al bienestar y el autocuidado con el sorteo de una experiencia en el spa Auga de Maio Spa, un centro de reciente apertura en la ciudad que se ha posicionado rápidamente como una de las nuevas referencias en tratamientos, relajación y experiencia sensorial en Galicia.
Este sorteo formará parte de la dinámica del evento, invitando a los asistentes a participar durante su visita al mercado.