Lucía Veiga será la pregonera de las Fiestas de María Pita y Luz Casal prondrá la música 

Lucía Veiga El Ideal Gallego

Las Fiestas de María Pita 2026 arrancarán por todo lo alto con dos mujeres referentes de la cultura gallega y española como grandes protagonistas de su jornada inaugural. La actriz coruñesa Lucía Veiga será la encargada de pronunciar el pregón que dará inicio oficial a las celebraciones del próximo 1 de agosto, mientras que la reconocida cantante Luz Casal, abrirá la programación musical con un concierto en la plaza de María Pita.

El Ayuntamiento apuesta así por dos figuras de reconocido prestigio para dar el pistoletazo de salida a unas de las fiestas más esperadas del verano coruñés. Lucía Veiga, una de las intérpretes gallegas con mayor proyección de los últimos años, será la voz encargada de dirigirse a los coruñeses desde el balcón del Palacio Municipal.

Por su parte, Luz Casal, una de las artistas más queridas por el público será la encargada de inaugurar los conciertos de las fiestas. A esta actuación, se sumarán como ya adelantó El Ideal Gallego, los conciertos de The Rapants y Los Satélites.