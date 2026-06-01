Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Lucía Veiga será la pregonera de las Fiestas de María Pita y Luz Casal prondrá la música 

Redacción
01/06/2026 12:32
Lucía Veiga
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Las Fiestas de María Pita 2026 arrancarán por todo lo alto con dos mujeres referentes de la cultura gallega y española como grandes protagonistas de su jornada inaugural. La actriz coruñesa Lucía Veiga será la encargada de pronunciar el pregón que dará inicio oficial a las celebraciones del próximo 1 de agosto, mientras que la reconocida cantante Luz Casal, abrirá la programación musical con un concierto en la plaza de María Pita. 

El Ayuntamiento apuesta así por dos figuras de reconocido prestigio para dar el pistoletazo de salida a unas de las fiestas más esperadas del verano coruñés. Lucía Veiga, una de las intérpretes gallegas con mayor proyección de los últimos años, será la voz encargada de dirigirse a los coruñeses desde el balcón del Palacio Municipal. 

Por su parte, Luz Casal, una de las artistas más queridas por el público será la encargada de inaugurar los conciertos de las fiestas. A esta actuación, se sumarán como ya adelantó El Ideal Gallego, los conciertos de The Rapants y Los Satélites

El grupo gallego de moda será uno de los bombazos de las Fiestas de María Pita en A Coruña

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pasarela entre la estación de autobuses y la de tren

A Coruña abre este martes uno de los tramos de la pasarela de Alfonso Molina entre la estación de bus y la de tren
EP
Las casetas de los socorristas ya colocadas en Riazor

Las playas de A Coruña ya casi están listas para el verano: llegan las casetas de los socorristas
Noela Rey Méndez
Golpe de calor

Golpe de calor: cómo actuar en caso de sufrir uno
Info Veritas
Ahogamientos

Ahogamientos: vigilancia, prevención y evitar el exceso de confianza
Info Veritas