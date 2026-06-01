Los usuarios del tren en A Coruña pagarán lo mismo para viajar por Galicia que para llegar hasta Madrid

Viajeros acceden a un Alvia, en la estación de tren de A Coruña Javier Alborés

Cuando se acerca el verano, el tren vuelve a convertirse en uno de los principales medios de transporte hacia destinos vacacionales en la península ibérica, pero también como una forma perfecta de conectar con los principales aeropuertos de España, como Madrid o Barcelona, y, desde ahí, viajar a otros países. Desde A Coruña, las conexiones en tren hacia la capital española –que ya cuenta con una decena de frecuencias diarias– cada vez están más solicitadas. La posibilidad de hacer 600 kilómetros en apenas tres horas y media y la ubicación de las terminales –evitando aterrizar en las afueras, como es el caso de los aeropuertos– hace que cada vez sean más los viajeros que opten por este medio de transporte.

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Para aprovechar este incremento en la demanda, Renfe habilita los llamados ‘superprecios’ –se pueden adquirir hasta el 4 de junio para viajar a partir del 23 durante todo el verano–, que permiten ir desde diferentes estaciones de Galicia a la ciudad madrileña por menos de veinte euros. La iniciativa, celebrada por quienes tienen previsto desplazarse hacia la Meseta, no causa tanto furor entre los viajeros que cada día recorren el Eje Atlántico, uno de los corredores de Media Distancia más usados de todo el país. Y es que, a todo aquel que no disponga del abono único –que permite viajar en líneas de Media Distancia por 60 euros al mes (30 en el caso de los menores de 26 años)– o del abono 10 –con descuentos del 40% sobre la tarifa ordinaria–, le costará lo mismo ir a diferentes puntos de Galicia que hacerlo a Madrid.

Precios más altos que el bus

Uno de esos destinos es Vigo, donde viajar desde A Coruña cuesta 18,70 euros, por los 19 que ofrece la operadora pública para el Avlo de las 05.14 horas hacia la capital española. En este contexto, el precio bajaría unos tres euros si se opta por adquirir la conexión regional. Aunque, eso sí, la duración aumenta en una hora (dos horas y media de trayecto) y sería el mismo tiempo que ir en AVE a Zamora, por ejemplo. En el caso de optar por el transporte por carretera –Monbus ofrece prácticamente el mismo número de trayectos al día que Renfe hacia la ciudad olívica–, el precio bajaría a los 14,70 euros.

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Los ‘superprecios’ se pueden adquirir a través de los portales de venta de la operadora antes del jueves 4 de junio

No obstante, Vigo no será la única ciudad de Galicia en la que el billete costará lo mismo que para Madrid. En el caso de Ourense, al tratarse de una parada intermedia en el trayecto hacia la capital, también están disponibles los ‘superprecios’ de la operadora pública. En este caso, viajar a la ciudad de As Burgas con este descuento costaría 15 euros, tan solo cuatro menos que a Madrid. De no aprovechar esta oportunidad y adquirir el billete normal del servicio Avant, el precio rondaría los 25 euros, es decir, viajar a Ourense costaría casi un 30% más que hacerlo al centro del territorio nacional. De nuevo, el bus ofrece una alternativa más barata –y más lenta–, con un coste de 16,30 euros.

Menor sería la diferencia para viajar a las ciudades de Pontevedra (16,65 euros) y para hacerlo a Lugo (10,80), aunque el hecho de que tan solo haya dos frecuencias directas hacia la urbe lucense abre la posibilidad de tener que adquirir uno de los servicios con enlace en Ourense, lo que incrementaría más del triple su coste (31,60).

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Estos ‘superprecios’, todavía disponibles en la mayoría de servicios, llegan justo en un momento en el que viajar desde la estación de tren de A Coruña no será tan fácil como hasta ahora. Y es que, desde el próximo viernes y hasta el 10 de julio, la terminal provisional coruñesa vivirá un nuevo apagón en la movilidad ferroviaria con motivo de los trabajos en la playa de vías de la que será la futura intermodal. En este sentido, el Adif ejecutará intervenciones en el andén provisional, que actualmente agrupa las vías 10 y 12, pero que se eliminará para dar paso a un tercero una vez se ponga en marcha la nueva terminal. El corte solo afectará a algunas de las frecuencias hasta el 25 de junio. Del 26 de junio al 10 de julio se suprimirá por completo el tráfico ferroviario. Desde el viernes, Renfe pondrá a disposición de los viajeros buses para realizar el traslado a Santiago, en el caso de los trayectos del Eje Atlántico o hacia Madrid, y a Betanzos, en el caso de las conexiones con Ferrol y Lugo.