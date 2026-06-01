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A Coruña

Las playas de A Coruña ya casi están listas para el verano: llegan las casetas de los socorristas

En quince días se abrirá de forma oficial la temporada estival

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
01/06/2026 14:03
Las casetas de los socorristas ya colocadas en Riazor
Las casetas de los socorristas ya colocadas en Riazor
D.V.
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La temporada de verano en las playas de A Coruña está a punto de abrirse. Atrás quedaron las dunas protectoras de los temporales y desde hace unos días los arenales ya presentan su aspecto más alisado listas para que vecinos y turistas disfruten de la bahía.

Hace pocas semanas que las máquinas terminaban de desmontar las dunas protectoras de la playa de Riazor, a la vez que aplanaban el arenal del Orzán, que debido al impacto de las olas ve como cada invierno queda acumulada la tierra en la zona más pegada al muro, sobre todo en el entorno de la Coraza, el lugar más peligroso de la bahía.

Dos de las máquinas, ayer, en la playa del Orzán

Las excavadoras terminan su trabajo en la playa del Orzán y la dejan lista para el verano

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Ahora, tanto Riazor como el Orzán han dado un nuevo paso en su puesta a punto para la temporada estival que se inicia en quince días con la instalación de las casetas de los socorristas que se encargarán de velar por la seguridad en los arenales durante todo el verano.

Perros en la playa del Orzán este miércoles

¿Hasta cuándo podrán pasear los perros por las playas de A Coruña?

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Pero hay quien no quiere esperar a que se abra la temporada oficial y en un día soleado como el de este lunes las playas de Riazor y el Orzán ya recibieron a personas que disfrutaron de los arenales.

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