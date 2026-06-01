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A Coruña

La Cámara de Comercio de A Coruña es una de las entidades  que más microcréditos ofrece para emprender

Uno de los ejes estratégicos de la Cámara es el impulso a la actividad del área metropolitana

Iván Aguiar
Iván Aguiar
01/06/2026 15:33
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo
El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo
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La Cámara de Comercio de A Coruña se ha posicionado entre las entidades colaboradoras de Microbank (de un total de más de 281 entidades en todo el territorio nacional) a través de la que más solicitudes de microcréditos se tramitan. Así, en 2025 la entidad ha participado en la tramitación de 109 operaciones, lo que supone un importe de unos 2.5 millones de euros solicitados, según informa la entidad.

Uno de los ejes estratégicos de la Cámara es el impulso a la actividad emprendedora del área metropolitana y lo hace a través de un servicio integral de asesoramiento dirigido a personas interesadas en emprender.

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Los profesionales de la Cámara se encargan de la gestión de la solicitud, del acompañamiento en la elaboración del plan de empresa, de la emisión del correspondiente informe de viabilidad y del seguimiento para la obtención de los microcréditos.

Estos microcréditos sin avales están dirigidos principalmente a personas emprendedoras, autónomas, microempresas y proyectos de autoempleo que se conceden en base a la viabilidad de la propuesta de negocio y pueden llegar a alcanzar importes de hasta 30.000€.

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