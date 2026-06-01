Kiko Veneno estará en concierto en A Coruña en otoño

Kiko Veneno en La Carbonería Sergio Cano

Kiko Veneno ofrecerá el día 13 de noviembre (20.30 horas), en el Palacio de la Ópera de A Coruña, el tercer concierto del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank 2026, organizado por Cávea Producciones y Terra Music.

Tras las confirmaciones de Zucchero (2 de octubre) y The Amy Winehouse Band (3 de octubre), ya a la venta, Kiko Veneno se incorpora a un ciclo que año tras año crece en importancia y aporta un mayor valor cultural a la ciudad con una oferta de gran calidad.

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Las entradas estarán a la venta desde este martes, 2 de junio, a partir de las 11.00 horas en Ataquilla.com y la taquilla plaza de Ourense, con precios de 30,00 euros y 35,00 euros más gastos.

Kiko Veneno es un clásico de la música española. Ha estado casi siempre en la resistencia, sin ser parte del triunfito patrio.

Ni catalán ni andaluz, difícil de encasillar y variable. Sin gusto por el glamour ni los focos, sin una ambición desmedida. Malamente, pero yendo hacia delante, siguiendo.

Con una única constante: siempre haciendo canciones, sin parar. Sean como sean, con vueltas varias y letras que parecen de una familia numerosa de Kikos Venenos que no se parecen mucho entre sí, y se pelean en su cabeza.

Y ha llegado a haber tantas versiones, tantas letras y ensayos, que esta música ha terminado por estallar. Tenía que brotar por algún lado, y le ha salido disparada a Kiko por el oído izquierdo: había que hacer estas canciones en directo y desnuditas. Y mejor con amigos.