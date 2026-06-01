Hace 25 años | La estación intermodal de A Coruña daba sus primeros pasos 

Obras de la estación Intermodal Archivo El Ideal Gallego

El Ideal Gallego destacaba hace 25 años el encuentro que mantuvieron el alcalde Francisco Vázquez y el conselleiro Xosé Cuiña para alcanzar un acuerdo sobre la ubicación de la estación intermodal. Por otra parte, hace medio siglo diversas personalidades del mundo de la política y de la cultura se reunían para rendir un homenaje al cronista de la ciudad Juan Naya Pérez. Asimismo, hace un siglo, los coruñeses rendían otro homenaje al ejército español destinado en África.

Portada del 01 de junio de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | La estación intermodal ya da sus primeros pasos “en firme”

Francisco Vázquez, Xosé Cuiña, el secretario de Infraestructuras, Benigno Blanco, y el presidente de Renfe, Miguel Corsini, se reunieron ayer en A Coruña para analizar la construcción de la estación intermodal. Según Cuiña, el encuentro representa un paso firme para su construcción y a finales de año se conocerá su emplazamiento.

El presidente de la Xunta negó ayer de forma tajante que se produzca fraude en el voto de los emigrantes, aunque reconoció la necesidad de poner al día el censo de ciudadanos. Manuel Fraga aseguró que las críticas de los partidos de la oposición tienen su fundamento en que los gallegos que residen en el exterior no les votan y calificó su actitud como vergonzosa.

Portada del 01 de junio de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Homenaje al cronista de la ciudad, Juan Naya Pérez

Un grupo de amigos tributó un homenaje a don Juan Naya Pérez, periodista coruñés, cronista oficial de La Coruña y académico de la Academia Gallega y de la Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario, con motivo de su reciente jubilación. El homenaje consistió en un almuerzo en el Hotel Finisterre. En la mesa presidencial ocuparon lugares, además del homenajeado y su esposa, el teniente de alcalde, señor García Baquero; el presidente de la Asociación de la Prensa, señor Merino Losada; los directores de La Voz de Galicia y de El Ideal Gallego, señores Pillado Rivadulla y González Rodríguez, respectivamente, y el presidente de la Academia de Bellas Artes, señor Chamoso Lamas. Al almuerzo asistieron unas ciento cincuenta personas.

Portada del 1 de junio de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Proyectos de obras e infraestructuras aprobados por el pleno municipal

Bajo la presidencia del alcalde, celebró ayer dos sesiones plenarias la corporación municipal. En la primera fue aprobado el presupuesto extraordinario para la construcción de 30 viviendas baratas en Monte Alto por un importe total de 1.324.000,74 pesetas. En el segundo pleno se adoptaron los siguientes acuerdos: aprobar tres propuestas de la Ponencia de Obras, sobre adquisición de terrenos en la Grela, con destino al Cuartel de Transmisiones, y ratificar el acuerdo de la Comisión Municipal permanente sobre declaración de necesidad de ocupación de varias fincas de la zona del Camaranchón, a los efectos de aplicar la ley de 7 de octubre de 1939. También fue aprobado el proyecto de pavimentación de la calle de Noya.

Portada del 1 de junio de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Manifestación en la ciudad por el triunfo militar en África

La Coruña ha sabido cumplir como debía. El domingo demostró que no es un pueblo frío, apático, indiferente a todo como frecuentemente se oye decir, sino que siente intensamente, que sabe comprender cuáles son los instantes de trascendencia para la patria, que no regatea su aplauso y su agradecimiento a quienes saben cumplir con la debida abnegación sus deberes con España. Las clases sociales todas, incluso la popular, se juntaron para expresar su alegría por el lisonjero rumbo que llevan los asuntos de África, para demostrar su caluroso afecto al Ejército español y de modo singular al de África, para tributar un aplauso al Gobierno, especialmente a su presidente, por haber sabido orientar nuestra acción en África con acierto insuperable.