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A Coruña

Grupo Nogar debe pagar 100.000 euros en impuestos por su terminal de graneles líquidos de Langosteira

El Ayuntamiento de Arteixo realiza la liquidación tributaria definitiva de esta obra, que fue inaugurada en 2022

Iván Aguiar
Iván Aguiar
01/06/2026 03:20
Terminal de graneles líquidos de Grupo Nogar en Langosteira
Terminal de graneles líquidos de Grupo Nogar en Langosteira
Germán Barreiros
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Construir una terminal de graneles líquidos en el Puerto Exterior de Langosteira requiere el pago de más de 100.000 euros en impuestos. Esta es la conclusión que se extrae de una reciente resolución emitida por el Ayuntamiento de Arteixo, municipio en el que se encuentra el recinto portuario.

La empresa Galigrain, perteneciente al Grupo Nogar, construyó un recinto de estas características en la dársena exterior. En este caso, está destinada a la descarga y manipulación de graneles líquidos, en especial aceites vegetales, ácidos grasos y melaza con una capacidad total de 15 metros cúbicos divididos en 12 tanques. Esta actuación requirió una inversión cercana a los cinco millones de euros.

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El Ayuntamiento de Arteixo aprobó recientemente la liquidación tributaria definitiva vinculada a la construcción de este parque de almacenamiento de graneles líquidos de la empresa Galigrain. Según este documento, la compañía debe abonar un total de 102.940,16 euros en concepto del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Parte de este importe ya se había abonado previamente. En concreto, 90.685 euros ya quedaron pagados en 2020, momento en el que la empresa obtuvo la licencia de obra. Posteriormente, los técnicos municipales procedieron a realizar una inspección tributaria, como es habitual en estos casos, y establecieron que Galigrain debía proceder a pagar otros 12.254,80 euros tras verificar el proyecto ejecutado.

Puesta en marcha

Esta terminal de graneles líquidos fue inaugurada en 2022. En aquel momento se convirtió en la primera terminal de graneles líquidos de Langosteira (posteriormente se le sumó la de Repsol). Esta planta tiene una superficie de 4.500 metros cuadrados.

El presidente de Grupo Nogar, Víctor Nogueira, destacó la importancia de la puesta en marcha de esta terminal, ya que permitió seguir avanzando en el traslado de las instalaciones de la empresa en el muelle de Calvo Sotelo. Además, hizo hincapié en la importancia del proyecto del acceso ferroviario al Puerto Exterior, una iniciativa que está cerca de ser una realidad cuatro años después.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, destacó en aquel momento que la puesta en marcha de esta instalación supuso una “fantástica noticia” al tratarse de “una infraestructura fundamental para un sector estratégico no solo para el Puerto de A Coruña sino también para Galicia”. Añadió que esta nueva instalación, a la vanguardia técnica en Europa, automatizada y con capacidad para mover 100.000 toneladas anuales, permitiría traer nuevos productos a Langosteira.

El entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó la trayectoria que tiene detrás una empresa como Grupo Nogar, que desde la fundación por parte de Ceferino Nogueira consiguió consolidarse, internacionalizar su actividad, innovar y generar riqueza y puestos de trabajo.

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