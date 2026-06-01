Furancho Sessions, el nuevo afterwork frente al mar que combina vino, gastronomía y música en directo

Hotel NH Collection Finisterre Archivo El Ideal Gallego

El NH Collection Finisterre estrena este jueves, 4 de junio, el nuevo afterwork que promete convertirse en un referente en A Coruña. Furancho Sessions combinará vino, gastronomía y música en directo para crear una experiencia "social, dinámica, espontánea y en constante evolución".

Detrás del concepto está el chef Tito Fernández, una de las mentes creativas más inquietas de la escena gastro contemporánea, conocido por diseñar experiencias que trascienden lo puramente culinario. Su trayectoria —con proyectos como Laboratorio Canalla, Meat & Japo o Cook&Fun— ha redefinido la manera de entender la gastronomía, llevándola a territorios donde el sabor convive con la sorpresa, el juego y la interacción. Con Furancho Sessions, vuelve a apostar por una "fórmula fresca y desinhibida que invita a disfrutar el ocio desde una perspectiva más libre, social y sensorial".

Inspirado en la tradición de los furanchos gallegos, el concepto se reinterpreta en clave contemporánea. El resultado es una experiencia accesible pero sofisticada, donde la esencia local se combina con el diseño, la estética y el ritmo urbano de A Coruña.

El formato propone un recorrido en constante evolución: cada bebida se acompaña de una tapa, creando una secuencia gastronómica que invita a seguir explorando. Sin mesas asignadas ni estructuras rígidas, el espacio fluye con sus asistentes, favoreciendo el movimiento, la conversación y los encuentros espontáneos.

La experiencia se eleva con dj en directo y actuaciones sorpresa que transforman el ambiente a lo largo de la tarde-noche, pasando de un afterwork relajado a una atmósfera "vibrante y envolvente". Más que un evento puntual, Furancho Sessions se perfila como un nuevo ritual semanal en A Coruña: una cita para quienes buscan algo distinto, donde la calidad del producto, la energía del momento y el placer de compartir se dan la mano en un escenario privilegiado frente al mar.