Fernando Cobián | “El socio quiere que las cuentas estén bien y tranquilidad”

Cobián, en la terraza del Pañol Quintana

Presidente del Real Club Náutico de La Coruña desde hace ocho años, Fernando Cobián (A Coruña, 1940) ha decidido presentarse a un nuevo mandato. El dentista Jaime Araújo es el otro candidato con el que competirá por la presidencia este miércoles.

Lleva ya ocho años de presidente, ¿por qué se vuelve a presentar?

Porque hemos adquirido un compromiso muy fuerte para celebrar el centenario. Lo tenemos en preparación y está muy avanzado, pero hay situaciones que todavía no nos permiten hacerlas públicas.

Pero están trabajando en ello...

Sí, sí. Lo tenemos muy trabajado. Yo creo que en un plazo de dos meses o así podremos dar el programa de lo que pretendemos. Y puede ser algo muy bonito. Una de esas cosas preciosas es que el ‘Juan Sebastián Elcano’ va a venir de América, acompañado por un grupo de marinas americanas.

¿Cuántos años lleva de socio del Náutico?

Desde el año 57, desde que tenía 17 años.

Hemos luchado y hemos conseguido la renovación del edificio hasta 2042 y del edificio deportivo, hasta 2035" Fernando Cobián

¿Y qué significa el Náutico para usted?

Pues todo. Yo vivía justo enfrente, en la casa que hay en la esquina de la calle de la Fama. Los juegos de todos cuando éramos niños eran en el pañol, cuando esto era un pañol auténtico. Nuestras familias nos enviaban aquí a jugar y para nosotros era nuestra casa. Aquí hemos pasado toda nuestra vida y eso te marca.

¿Cuántos socios tiene ahora mismo el club?

Hay 2.628 socios. Hay socios de mérito, socios de número y familiares. De mérito somos unos 1.200 y hasta los dos mil y pico son los familiares de socios y los hijos.

Son bastantes socios, ¿no?

Sí, la verdad es que es un grupo serio. Y, además, independientemente de lo que se diga, esto no va perdiendo gente.

¿Ni siquiera gente joven?

La gente joven tarda en incorporarse. Se van a estudiar fuera y hasta los 28 o 30 años, que regresan, no se dan de alta. Ni hasta que se asientan familiar y laboralmente. Hemos notado, desde hace dos años para acá un incremento de este tipo de socios, que son hijos de socios que, por razón de estudios o de trabajo, estaban fuera. Pero es una buena masa social. Y claro, esto nos obliga a tener un club muy cuidado en todos los aspectos y con bastante personal.

¿Cuántas personas trabajan aquí?

Tenemos una suerte, y es algo digno de destacar, que son nuestros empleados. Son 37.

Eso ya es una empresa...

Ya lo creo. Y son fantásticos, entregados... Viven el club como si fuera de ellos y todos gente que lleva 30, 20 o 15 años, incluso familiares que se van incorporando.

¿Qué propone para el próximo mandato?

El socio lo que quiere es tranquilidad. Y saber que las cuentas están bien. Nosotros podemos presentar una actuación con las cuentas totalmente saneadas, no abordamos proyectos de futuro alegremente. Hemos asegurado el futuro del club antes de comprometer nuevas inversiones. La pregunta de los socios siempre es: “¿Cómo está el club económicamente?”. Después de eso ya podemos entrar a ver otros factores.

¿Por ejemplo?

Hemos luchado enormemente por renovar las concesiones del club, que era algo prioritario. Hemos conseguido la renovación del edificio hasta 2042 y del edificio deportivo, hasta 2035. El club afronta el futuro con fortaleza: concesiones aseguradas, cuentas estables, identidad deportiva y reconocimiento institucional, que es muy importante. Todo ello es posible gracias al esfuerzo y compromiso de los socios que, ante cualquier problema que surja, lo comprenden y nos apoyan. Si no llega a ser por el apoyo de los socios, no lo podríamos conseguir. La tradición que nos define es también nuestro futuro. Estamos enfrascados en reformar el local social, en la Q de calidad, la bandera azul y la sostenibilidad.