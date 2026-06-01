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A Coruña

El PP califica de “fake” el plan de barrios por falta de ejecución

El líder popular, Miguel Lorenzo, asegura que es “preocupante” y que las cifras son “escandalosas”

Abel Peña
Abel Peña
01/06/2026 23:29
Miguel Lorenzo
Miguel Lorenzo, durante la rueda de prensa de hoy
Javier Albores
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El PP considera que el informe sobre la liquidación de las cuentas municipales correspondientes a 2025 deja claro que sus críticas a la gestión de la alcaldesa, Inés Rey, estaban más que justificadas. Hoy, el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, compareció públicamente para calificar de “fake” (falsa) su gestión, apoyándose en el hecho de que gran parte del presupuesto de 2025 no se ha ejecutado. “No solo hay que aprobarlo, hay que ejecutarlo”, sentenció. 

El presupuesto de 2025 (que la alcaldesa logró aprobar en solitario gracias a una cuestión de confianza, tras la ruptura de negociaciones con el BNG) era de 375 millones de euros, pero Lorenzo se apoya en que apenas se gastó dinero de varias partidas. Como la del mobiliario urbano, para el que se reservaron 8,68 millones de euros y solo se gastaron 680.000. O el alumbrado público, cuyos 450.000 euros permanecieron intactos.

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El Ayuntamiento de A Coruña excedió el gasto permitido en 12 millones de euros el año pasado

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En su intervención, el líder de la oposición criticó también que solo se gastaran 40.000 de los 715.000 euros destinados a ajardinamiento. Y que de las actuaciones de movilidad, tampoco se tocara nada de los 1,33 millones de euros presupuestados. “Son cifras escandalosas”, insiste. Muchas de estas partidas consisten en mantenimiento, y suman 60 millones o, como prefirió contabilizarlo Lorenzo, 720 euros por año y familia (suponiendo tres personas). Esto ha llevado al concejal popular a tachar el Plan de barrios, muy publicitado, de “plan fake” porque crea expectativas con unas inversiones que luego no ejecuta como estaba previsto. “Los barrios están totalmente descuidados”, denuncia.

El interventor municipal, junto a la alcaldesa, Inés Rey, en un plenoPleno del día 5 de marzo de 2026, en el ayuntamiento de A Coruña

El coste medio de las adjudicaciones municipales se disparó un 47% en el último ejercicio

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A todo esto se suma el descuadre en las cuentas municipales que aparece en el informe del interventor y al que se agarra el PP para hablar de un déficit de once millones que habrá que subsanar, ya sea con recortes o con una subida de impuestos. Lorenzo aprovechó para recordar que el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con Albada, para reducir la deuda de la concesionaria de Nostián en 7,3 millones de euros respecto a lo estimado inicialmente y que faltan 9,7 millones de canon impagado de concesiones. “Estamos tremendamente preocupados”, dijo.

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