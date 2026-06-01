El Centro de Arte Fundación María José Jove abre la inscripción para descubrir el clima de forma lúdica 

Centro de Arte Fundación María José Jove Museos de Galicia

El Centro de Arte Fundación María José Jove (FMJJ) abre este lunes 1 de junio, el plazo de inscripción para participar en una nueva sesión del programa de visitas-taller en familia ‘Preguntas al clima’, que abordan la naturaleza a través de la Colección de Arte. La actividad, denominada ‘¿Podemos cambiar el tiempo?’, se celebrará el próximo sábado 13 de junio en horario de 11:30 a 13:00 horas. La inscripción es completamente gratuita previa reserva de plaza a través de la página web oficial del Centro de Arte FMJJ.

Las visitas-taller ‘Preguntas al clima’ son una serie de encuentros lúdicos y participativos que enlazan las obras de la Colección del Centro de Arte FMJJ y sus espacios con la naturaleza y el cambio climático. Diseñadas de la mano del colectivo de mediación cultural La Querencia, las sesiones exploran los cambios de los ritmos de la naturaleza y cómo esta se comunica; e invitan a imaginar las ciudades del futuro o cómo son las energías que mueven el mundo.

La sesión del 13 de junio invitará a los participantes a descubrir, en familia, la relación del ser humano con el clima y el medio ambiente a lo largo del tiempo. La visita partirá de cuestiones como la capacidad histórica para protegernos del frío o del calor, los intentos por influir en la meteorología o las acciones actuales para frenar el cambio climático.

Para responder a estos interrogantes, se analizarán -de forma dinámica y con un enfoque divulgativo para todo tipo de edades- diferentes piezas de la Colección del Centro de Arte FMJJ. El recorrido abarcará desde los saberes ancestrales de las yerbateras y las antiguas rogativas para pedir lluvia, hasta elementos cotidianos e históricos como una habitación calentada con carbón o una armadura diseñada para proteger el cuerpo de las bajas temperaturas.

Campamentos de verano del Centro de Arte