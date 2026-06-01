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A Coruña

El BNG llevará al próximo pleno de A Coruña la demora en la gestión del área metropolitana

Avia Veira considera que se ha abandonado la coordinación de temas como el transporte, la viveinda, el urbanismo o los eventos culturales

Abel Peña
Abel Peña
01/06/2026 14:43
Avia Veira, en rueda de prensa
Avia Veira, en rueda de prensa
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El grupo municipal del BNG llevará al pleno de la próxima semana la cuestión del área metropolitana. Lo anunció la concejala y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, que lamentó que esta medida lleve años estancada, a pesar de los beneficios que tendría para toda el área en campos tan distintos como el transporte público, el urbanismo o la cultura: “O que vemos é que o asunto foi abandoado”. 

Veira considera que es el Ayuntamiento de A Coruña el que tiene que dar el paso al frente, puesto que es el más importante del área coruñesa, donde residen cerca de 460.000 personas. Aunque en el caso de la gestión del agua, por ejemplo, es cierto que Emalcsa, la empresa municipal coruñesa, presta servicio a muchos municipios, Veira critica la gestión de la basura, que hoy por hoy se realiza a través del Consorcio As Mariñas. Considera que el primer paso es una autoridad única de transporte y que acuerdos bilaterales con municipios como el de Oleiros no son la solución. 

"Fóronse facendo cousas, pero de maneira illada", admite. Otros servicios, como el del alquiler público de bicicletas, o los aparcamientos disuasorios, podrían ser presentados de forma más eficiente, reduciendo costes, a través de un ente único. también la protección de espacios medioambiental, la vivienda social, o los eventos culturales, se beneficiarían de esta coordinación. 

 Eso sí, Veira no quiso entrar en si debería llegar a una mancomunidad: "Podemoslle chamar pepito o menganito, pero do que se trata é de unificar institucionalmente a área metropolitana". 

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