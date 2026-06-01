El autor confeso de la muerte de Yoel Quispe pide libertad por “ira” y “ofuscación”

Acusados de la muerte de Yoel Quispe, abogados de la acusación y Fiscalía Javier Alborés

Yoel Quispe falleció en la Nochebuena de 2023. Había salido de fiesta y, en torno a las 06.30 horas, su paso por la calle Sinfónica de Galicia se tornaría en sus últimos instantes con vida. Una puñalada mortal, de una navaja que nunca fue hallada, le provocó la muerte inminente en el lugar que ahora corona un altar en su honor.

Desde entonces, su familia y amigos han luchado, de forma incansable, para que el caso no quedase en el olvido y la palabra ‘asesinato’ resonase desde Juan Flórez hasta la Audiencia Provincial. La unión de quienes tuvieron que despedirse abruptamente de Yoel, de tan solo 22 años, volvió a verse este lunes, a las puertas de donde se celebrará, hasta el 15 de junio, el juicio por su muerte.

Durante las más de cuatro horas que duró la constitución del Tribunal del Jurado, allegados de la víctima se concentraron a la entrada de la Audiencia Provincial de A Coruña. Con pancartas y camisetas en las que se podían leer lemas como ‘Justicia para Yoel’, una portavoz de la familia leyó un manifiesto en el que recalcaron que esperan que el proceso judicial sirva para “esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.

“La madrugada del 24 de diciembre de 2023, una familia recibió la peor noticia: la pérdida violenta e injusta de un ser querido. Este martes comienzan los juicios por el asesinato de Yoel. Después de tanta lucha hemos llegado a tan importantes fechas. Para muchas personas este es el inicio de un procedimiento judicial. Para su familia y amistades, es la continuación de una lucha que comenzó el mismo día en que le arrebataron la vida. Una lucha marcada por el dolor, la ausencia de justicia y la necesidad de encontrar respuestas”, recordaron.

Escritos

Tras la constitución del Tribunal del Jurado, se procedió a la lectura de los escritos de calificación de las partes personadas: Fiscalía, los abogados de la acusación particular –que representan a la madre y el padre de la víctima– y los tres letrados de las defensas. Junto a ellos, los tres acusados, José Luis –autor confeso–, Yared –supuestamente dio la navaja al primero– y Aarón –quien se habría deshecho del arma blanca–.

Este martes se procederá a la exposición de los informes de las partes y cuestiones previas, para dar paso, después, a la declaración de siete testigos propuestos por la Fiscalía. El Ministerio Público acusa de un delito de homicidio a José Luis Franco, el joven que, tal y como confesó, agredió mortalmente con una navaja a Yoel. La Fiscalía cree que este actuó de forma “voluntaria y consciente”.

Las acusaciones particulares entienden que hubo intención de matar. La defensa del principal acusado, por su parte, reclamó la absolución –y, alternativamente, homicidio por imprudencia o de unas lesiones dolosas con homicidio imprudente–, alegando que este actuó en un momento de “ira” y “ofuscación” tras haber consumido alcohol y drogas. Añadió, además, que tiene una “capacidad intelectual límite”.

Las otras dos defensas niegan la participación de sus clientes o que esté acreditada la misma, por lo que piden la absolución. La Fiscalía solo acusa –por ahora– al primero de los procesados, para el que pide 14 años de cárcel por el homicidio “de forma voluntaria y consciente”, según su escrito, tras una pelea en la que intervino con intención conciliadora, si bien luego se convirtió en agresor. La acusación de la madre de la víctima, reclama 25 años de prisión para los dos primeros acusados –por asesinato con alevosía– y 15 años de cárcel para el tercero, al que considera cómplice. En cambio, la acusación particular que representa al padre del fallecido, pide para el último 3 años de cárcel, al considerarlo encubridor.

Las dos acusaciones particulares defienden que los tres que se sientan en el banquillo participaron en aquellos hechos. El primero dio “una puñalada directa en el pecho, cuando la víctima se encontraba física y anímicamente mermada, sin capacidad de defensa”. Sobre el segundo, Yared, dicen que fue “cooperador necesario” puesto que “siendo consciente de la situación de violencia en curso” en la pelea, le entregó “el arma de forma deliberada, directa e inmediata” al anterior.

Para la madre de Quispe, el tercero, Aarón, fue quien se deshizo de la navaja, en lo que ve una actuación “de forma conjunta y coordinada”. Según dos testigos, en la esquina entre Juan Flórez y Sinfónica de Galicia había “un grupo de entre siete u ocho personas agrediendo y golpeando al joven”.