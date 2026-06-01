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A Coruña

A Coruña recibe casi 1,5 millones de toneladas de petróleo desde la guerra de Irán

Repsol ha importado esta materia prima desde Libia, Argelia, Estados Unidos, México y Venezuela

Iván Aguiar
Iván Aguiar
01/06/2026 03:15
Un petrolero, atracado en la terminal de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira
Un petrolero, atracado en la terminal de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira
Archivo El Ideal Gallego
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La guerra de Irán todavía no ha terminado y sus consecuencias en el mercado del petróleo y del gas se prevé que duren muchos meses una vez se alcance un acuerdo de paz. En este contexto, Repsol ha hecho una importante apuesta por la refinería de A Coruña, una de las cinco que posee en España.

Desde el estallido del conflicto bélico, la empresa energética ha traído al complejo industrial herculino cerca de 1,5 millones de toneladas de crudo, procedente principalmente de América y África. Los datos del registro de la Autoridad Portuaria de A Coruña revelan que 18 barcos atracaron en las instalaciones de Langosteira desde el pasado 28 de febrero.

En mayo llegaron a la dársena exterior cinco buques para descargar crudo con destino a la refinería. Fueron el ‘Sonangol Cazenga’, ‘Luzon Spirit’, ‘Monte Serantes’, ‘ Front Cruiser’ y ‘Marlin Lome’. Descargaron 441.393 toneladas de petróleo procedente de Libia, Argelia, Bahamas y de otros puertos españoles.

Entre los meses de marzo y abril, la mayoría de los barcos que arribaron a la terminal de Repsol procedían del continente americano. En concreto, de Estados Unidos, México y Venezuela, países que coparon casi todas las descargas. Ya en menor medida, el puerto coruñés recibió también otras embarcaciones llegadas de países como Portugal o Libia.

Más producción

Repsol informó en abril de que acometería inversiones para aumentar la capacidad de producción de la refinería coruñesa. El consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, explicó que el objetivo de esta actuación es aumentar la “capacidad” productiva para llegar al verano “con un 15% más de queroseno”, combustible clave para la aviación.

La empresa energética también explicó que pondría en marcha “una batería de medidas en gestión de producción y logística en las cinco refinerías” que tiene España, para incrementar “la fabricación de productos como gasoil y queroseno” y garantizar “el suministro en el mercado español”.

La directora de la refinería de A Coruña, Natalia Barreiro, detalló recientemente que, en el caso herculino, se ha triplicado la producción de queroseno desde marzo. “Normalmente, abastecíamos al mercado interno, hemos sacado producto para abastecer otras zonas y otros aeropuertos”, explicó.

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