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A Coruña

Coruña Bloggers celebra su 10º aniversario con 8 conferencias y el reto de reunir media tonelada de alimentos

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el director de eCommerce de Estrella Galicia, Francesc Pumarola, participarán en el evento 

Redacción
01/06/2026 10:41
Fotografía de archivo de uno de los eventos de Coruña Bloggers
El Ideal Gallego
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La comunidad Coruña Bloggers celebra el próximo sábado 6 de junio su 10º aniversario con una edición especial que convertirá el Espacio Avenida de Abanca en el gran punto de encuentro de la comunicación digital de la ciudad.

El evento, que se desarrollará de 10.00 a 19.00 horas, ya supera los 160 inscritos. El aforo inicial se completó cuando aún faltaba un mes para su celebración, lo que obligó a ampliar la capacidad. En estos momentos quedan muy pocas invitaciones disponibles, que se pueden conseguir de forma gratuita a través de la web de Coruña Bloggers.

La décima edición será la más ambiciosa de la historia de la comunidad: siete horas de actividad, ocho conferencias y entrevistas, más de una decena de ponentes, juegos interactivos, sorteos, actuaciones, networking y varias sorpresas preparadas para conmemorar una década de encuentros.

Entre los ponentes figuran la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, que participará en una conversación sobre comunicación institucional y redes sociales junto a la periodista Lara Vivero; o Francesc Pumarola, director de eCommerce de Estrella Galicia, que abordará los retos actuales del comercio electrónico.

El programa contará además con referentes como Emma Sexto, que hablará sobre cómo contar A Coruña en redes; la experta en inteligencia emocional Diana Pardo, con una charla sobre liderazgo emocional e inteligencia artificial; el abogado Víctor Salgado, centrado en ciberseguridad; la experta en redes sociales Eva Añón, que llegará desde Mallorca, con una ponencia sobre creatividad e IA; y un diálogo final sobre la evolución de internet en la última década con Javier Pedreira ‘Wicho’, creador del blog Microsiervos y divulgador tecnológico, y Marcus Fernández, webmaster de Código Cero.

El periodista Alfonso Hermida y el divulgador Santi Rey serán los encargados de conducir una jornada pensada para celebrar el camino recorrido por una iniciativa que, desde su nacimiento hace diez años, se ha consolidado como uno de los principales espacios de networking, aprendizaje e intercambio de talento digital en A Coruña.

Un aniversario con compromiso solidario

Fiel a su esencia, el 10º aniversario mantendrá su carácter solidario. La entrada es gratuita, aunque la organización anima a los asistentes a colaborar aportando al menos tres kilos de alimentos no perecederos que serán entregados a la Cocina Económica de A Coruña.

El objetivo de esta edición es alcanzar media tonelada de alimentos donados. En las 34 ediciones anteriores, la comunidad ha logrado recoger ya más de 3.000 kilos.

La jornada concluirá con las tradicionales #CoruñaBloggersBeers, un encuentro distendido en un local cercano para seguir conversando, compartiendo ideas y celebrando una década de comunidad. 

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