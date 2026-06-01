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A Coruña

Camela volverá a cantar en el Coliseum de A Coruña en 2026

Óscar Ulla
Óscar Ulla
01/06/2026 17:48
Camela, durante un concierto en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
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Tras las celebraciones de su 30 aniversario y de los fastos posteriores, Camela regresarán este 2026 a A Coruña para subirse de nuevo al escenario del Coliseum de A Coruña. Lo harán con su 'Tour 2026', con el que están recorriendo España con un espectáculo renovado, que prometen será más potente y emocional que nunca. 

El dúo madrileño, que en los últimos años ofreció conciertos en el Palacio de la Ópera y en el propio Coliseum, volverá al multiusos, en esta ocasión el 27 de noviembre.

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Lo hacen tras haber publicado recientemente nuevos temas como 'Tu mirada' o 'Nunca te he olvidado', que se podrán sumar ahora a un directo más dinámico y festivo, en el que no faltan clásicos como 'Cuando zarpa el amor', 'Nunca debí enamorarme' o 'Lágrimas de amor'.

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com, por precios que parten de 41 euros.

Otras citas en el multiusos

De este modo, Camela se une a nombres que en las últimas semanas se han incorporado al calendario musical del Coliseum, como es el caso de Mónica Naranjo, que actuará una semana antes que el dúo de techno rumba.

Mónica Naranjo llegará a A Coruña en noviembre con sus grandes éxitos

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En las últimas semanas se ha incorporado también a esta lista Bunbury, que anunció un recital de su gira 'Nuevas mutaciones' el 10 de diciembre en el recinto de Alfonso Molina. También Cano anunció concierto, aunque en su caso es más a largo plazo, ya que su cita con el público coruñés será en mayo de 2027.

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Cano dará el 29 de mayo en el Coliseum el concierto que tuvo que cancelar el año pasado

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