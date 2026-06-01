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A Coruña

A Coruña, ciudad de los cruceros: una cuádruple escala dejará 11.300 visitantes el próximo miércoles

La Autoridad Portuaria reforzará la seguridad y habilitará autobuses lanzadera

Iván Aguiar
Iván Aguiar
01/06/2026 15:02
Un trasatlántico, durante una visita a A Coruña
Un trasatlántico, durante una visita a A Coruña
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A Coruña se prepara para recibir a cerca de 11.300 visitantes este próximo miércoles. Llegarán a bordo de cuatro trasatlánticos que atracarán en el puerto a primera hora de la mañana y que se marcharán de forma escalonada a lo largo de la tarde.

El ‘Arvia’, con 345 metros de eslora, es el de mayor envergadura que arribará a la ciudad y es el que transporta a más pasajeros, con 6.685 en total, según los datos que maneja la Autoridad Portuaria coruñesa. En el ‘Celebrity Apex’ viajan 3.200 personas, el ‘Deutschland’ trae a bordo 1.040 tripulantes y el ‘Europa’ transporta a 408 viajeros.

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La entidad que preside Martín Fernández Prado explica que, ante esta cuádruple escala, se ha diseñado un dispositivo especial. Además de la terminal de cruceros del muelle de Trasatlánticos, se instalarán otros controles de seguridad, ya que los barcos atracarán también en Calvo Sotelo y San Diego. Los visitantes que lleguen a este último muelle dispondrán de autobuses lanzadera para facilitar que puedan visitar el centro de A Coruña. En concreto, los trasladarán hasta la plaza de Ourense.

Otra de las medidas que adoptará la Autoridad Portuaria será el refuerzo de la seguridad de los muelles ante esta masiva llegada de cruceristas.

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