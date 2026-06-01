A Coruña abre este martes uno de los tramos de la pasarela de Alfonso Molina entre la estación de bus y la de tren

Pasarela entre la estación de autobuses y la de tren Quintana

El Ayuntamiento de A Coruña afronta el trecho final de actuaciones para renovar la pasarela peatonal entre estaciones que sobrevuela la avenida Alfonso Molina, una "infraestructura clave para facilitar el tránsito a pie entre los barrios de Cuatro Caminos y Os Mallos".

Según traslada el consistorio, este martes está previsto abrir al paso uno de los tres ramales de dicho paso elevado que conectan con la ronda de las Estaciones.

Los tramos restaurados de la pasarela de Alfonso Molina vuelven a su sitio Más información

En la práctica, añade, esto supondrá la reapertura parcial de la estructura original entre ambos lados. "Las tareas continuarán en otros otros dos ramales con el objetivo de que la pasarela reabra en su totalidad en las próximas semanas", avanza.

En este sentido, destaca que para la concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, esta iniciativa es "fundamental para adaptar su estructura a las necesidades actuales de las personas usuarias y, de paso, reforzar su seguridad".