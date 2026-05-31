La obra de los Cantones ‘suspende’ el examen en los distritos coruñeses

Las nuevas farolas de los Cantones Javier Alborés

La obra que reformará el ‘corazón’ de los coruñeses llegó a su ecuador en febrero, con una nueva fase que concentra un total de 12.000 metros cuadrados. La previsión del Ayuntamiento es concluir los trabajos, que avanzan dentro del plazo establecido, a finales de año. Y pese a que la alcaldesa, Inés Rey, ha repetido en numerosas ocasiones que hay que tener “paciencia” y esperar a ver la obra acabada, las críticas no han dejado de surgir en los últimos meses, siendo el foco de las más recientes las nuevas farolas que rodean el Obelisco.

De acuerdo con la encuesta elaborada por la empresa Demosgal, con una muestra de 400 personas, los coruñeses desaprueban que esta obra sea una prioridad. A la pregunta “el Ayuntamiento está invirtiendo ocho millones de euros en la remodelación de los Cantones. En su opinión, ¿considera que esta inversión debería ser una prioridad para la ciudad?”, la respuesta del 50% de los encuestados es que no, siendo la mayoritaria en todos los distritos. Destaca en el rechazo (59,1%) el distrito 1, que concentra la Ciudad Vieja y Pescadería. Un porcentaje muy alto, un 41,2%, optó por el “no sabe, no contesta”, lo que para Demosgal implica un desconocimiento de la obra o indecisión por su valoración. Esta respuesta es especialmente elevada (57%) en el distrito 5, formado por Labañou-Los Rosales.

El apoyo claro a la inversión en esta actuación como prioridad es casi inexistente en la encuesta, con un porcentaje inferior al 10% en todos los distritos. Así, un 5,5% considera que es importante, pero no una principal prioridad; y un 3,2%, que es una prioridad necesaria para la ciudad. Esta no fue la única pregunta relacionada con las obras de los Cantones que se hizo a la hora de hacer la muestra. “¿Cómo valora, hasta ahora, el desarrollo de las obras de los Cantones?”, siguió a la anterior. Y la conclusión no dista mucho entre ambas: el 33,2% respondió que “muy negativamente”; el 15%, “negativamente”; el 41,2%, no sabe o no contesta; y solo el 4,5% positivamente, y el 1% “muy positivamente”.

De esta forma, entre los que optaron por valorar la obra predomina “claramente” la opinión negativa o muy negativa. De nuevo, el distrito 1, con un 54,6%, fue el que peor valoró el desarrollo de los trabajos. Las obras de los Cantones, la gran reforma de este mandato de Inés Rey, concluirán en la recta final de este año.