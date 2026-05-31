Los ecos coruñeses de la voz de Leiva resuenan desde hace más de 25 años

Leiva, durante su último concierto en A Coruña, en el verano de 2025 en el muelle de Batería Archivo El Ideal Gallego

Esta semana, tras recoger varias estatuillas de los Premios de la Academia, Leiva anunciaba que cuando acabe la gira se tomará un parón de mínimo dos años en lo que actuaciones se refiere. El músico madrileño lleva tiempo lidiando con una afección en sus cuerdas vocales que le obliga, como explicó en varias entrevistas, a pasar por quirófano antes de cada tour.

Ahora que el músico parará, como mínimo hasta 2028, repasamos el idilio de Leiva con A Coruña, donde actuó por última vez en el verano de 2025, en el muelle de Batería, donde se hizo ‘Gigante’ ante miles de incondicionales. Un idilio que no solo se remonta a actuaciones, sino que comprende también aficiones y muchos amigos.

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Sin ir más lejos, recientemente desveló que uno de sus músicos favoritos en la actualidad es el coruñés Carlos Ares, al que incluso intentó reclutar para una de sus giras y cuya canción ‘Páramo’ le tenía obsesionado. En el campo del cine, aseguraba también que su película favorita tenía acento coruñés: ‘El bosque animado’, dirigida por José Luis Cuerda tomando como base la obra creada por Wenceslao Fernández Flórez.

Los años de Pereza

Pero en el campo estrictamente musical, el vínculo de Leiva y A Coruña se retrotrae a los primeros años de Pereza, junto a Rubén Pozo. Hace algo más de un cuarto de siglo, cuando apenas eran conocidos en el panorama nacional se presentaron en una sala que con el tiempo se convertiría en fundamental para la ciudad, pero que en aquel momento también estaba dando sus primeros pasos: la Mardi Gras.

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En el recuerdo se quedan también actuaciones mucho más multitudinarias, como cuando se subieron al escenario de Riazor durante el Festival Noroeste del año 2005. Leiva y Pozo volvieron más veces juntos para cantar ante grandes aforos: primero en 2008, en el Coliseum, que los recibió de nuevo un año más tarde, en noviembre, en el marco de la gira ‘Aviones’. Este último no es solo uno de los más recordados por quienes siguieron a esta dupla musical, sino que además tuvo un guiño en clave blanquiazul cuando Leiva y Pozo le dedicaron ‘Por mi tripa’ al por entonces 21 del Dépor, Juan Carlos Valerón.

Los viajes en solitario

Tras la separación de Pereza, Leiva terminó de culminar su idilio coruñés a base de visitas a grandes aforos, pero sin olvidarse de las citas más íntimas.

Así, en 2012 se presentaba por primera vez en solitario en A Coruña: en mayo de 2012, en el Coliseum. Era la primera visita de una especie de maratón, ya que ese mismo año actuó en la playa de Riazor, otra vez en el Noroeste, acompañando a nombres como Xoel López o Iván Ferreiro. Precisamente, el músico de Nigrán contaba recientemente en una entrevista con El Ideal Gallego que el proyecto de ‘Leiva vs. Ferreiro’ nació tras una conversación entre ambos en Riazor. Ese mismo 2012 volvía a tierras coruñesas, en concreto a O Burgo, donde se planteaba un concierto la mar de peculiar: la marca de cerveza Guinness quería rendir tributo a su fundador, Arthur Guinness, promoviendo ir gratis a conciertos a aquellas personas que se llamaran Arturo. Fueron un par de actuaciones las que se dieron en España con esta premisa y la de O Burgo tuvo lugar en el Fórum Celticum, donde Leiva cantó en un formato más íntimo y donde se reservaron una veintena de entradas para aquellos Arturos que, como es normal, no quisieron desperdiciar la oportunidad.

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Desde aquel primer año, Leiva se afanó en volver en repetidas ocasiones. Apenas un año después volvía a A Coruña, para abrir las fiestas de María Pita con Loquillo y Ariel Rot. En 2014 agotaba el papel en la extinta sala Finisterrae. Tardó algo más en repetir, pero en 2017 debutó en marzo la sala Pelícano y, en verano, actuaba para unas pocas personas en el edificio LaBase. En 2019 y 2022 volvía a conquistar el Coliseum antes de acabar a lo grande en el puerto.