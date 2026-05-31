La niebla obliga a desviar dos vuelos de Alvedro a Santiago

Un avión de Air Europa en Alvedro Javier Alborés

Aunque la jornada amaneció bastante soleada en A Coruña y su área, los bancos de niebla que a primera hora se situaban sobre el aeropuerto de Alvedro obligaron a desviar dos vuelos que tenían prevista su llegada a la ciudad y que terminaron aterrizando en Santiago de Compostela, reabierto al tráfico tras más de un mes de obras.

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Según la web especializada en pronóstico meteorológico aéreo Metar Reader, entorno de las ocho de la mañana se localizaban bancos de niebla sobre Alvedro que, acompañados de alguna nubosidad, dejaron el aeropuerto con poca visibilidad, lo que obligó a cambiar de destino a dos aviones procedentes de Madrid.

El primero que tuvo que variar su rumbo fue el de Air Europa, que tenía que haber aterrizado a las 7.50 en A Coruña y que terminó haciéndolo en Santiago. Lo mismo le ocurrió al de Iberia procedente de Barajas que tenía prevista su llegada a las 08.40 horas. A las doce de la mañana se produjo el primer aterrizaje del día en Alvedro, con la llegada de un vuelo de Air Europa, también procedente de Madrid.