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A Coruña

La Fundación MOP organiza un campamento de verano de fotografía en A Coruña para niños

Summer Photo Lab se llevará a cabo en dos tandas entre junio y julio

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
31/05/2026 16:45
Los niños del colegio Wenceslao Fernández Flórez participan en uno de los talleres de la Fundación MOP
Niños en un taller de la Fundación MOP
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La Fundación MOP (Marta Ortega Pérez) organiza este verano en A Coruña un campamento destinado a niños de de entre siete y 12 años. Organizado en dos tandas, dependiendo de la edad de los pequeños, este segundo campamento de verano Summer Photo Lab, permitirá que los niños se acerquen al arte de la fotografía.

Se trata de un curso de creación que combina "un enfoque lúdico y creativo con un acompañamiento cercano para descubrir el legado único de Paolo Roversi con su exposición 'Doubts'. Desde la Fundación MOP, se genera esta propuesta de verano pensada para que niñas y niños descubran la fotografía a través de la experimentación, el juego y la creatividad", explican desde la entidad.

Roversi es un fotógrafo de moda italiano que ha colaborado con algunas de las principales revistas del sector, como 'Vogue', 'W' o 'Vanity Fair', además de encargarse de las campañas de marcas como Dior, Valentino o Yves Saint Laurent.

Taller de la Fundación MOP con estudiantes del Wenceslao Fernández Flórez

'Los niños del Wenceslao en el País de las Maravillas' gracias a la Fundación MOP

Más información

El primer campamento se desarrollará entre el 29 de junio y el 3 de julio para los niños de siete a nueve años (nacidos entre el 30 de junio de 2016 y el 29 de junio de 2019). El segundo será del 6 al 10 de julio para menores de diez a doce años (nacidos entre el 7 de julio de 2013 y el 6 de julio de 2016).

El horario será de 10.00 a 13.30 horas, con posibilidad de entrada para madrugadores desde las 09.30 horas, y el precio se sitúa en 75 euros, con merienda incluida.

Hay en total de 20 plazas para este Summer Photo Lab, en los que los niños estarán en las instalaciones educativas del centro MOP, en el puerto de A Coruña.

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