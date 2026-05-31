Recreación de la batalla de Elviña de The Royal Green Jackets en 2023 quintana

El Ideal Gallego informaba hace 25 años de un acto en homenaje a los héroes que lucharon contra la invasión napoleónica en la ciudad, organizado por la asociación The Royal Green Jackets, que aprovechó la ocasión para presentar en sociedad dos nuevos y vistosos trajes históricos. Hace 75 años, un atropello en la plaza de Pontevedra sorprendía a los vecinos. La víctima, un hombre de 62 años, fue trasladada al hospital con heridas leves en una pierna.

Jueves , 31 de mayo de 2001 Archivo

Hace 25 años | Homenaje de la ciudad a los héroes que lucharon contra José Bonaparte

La asociación The Royal Green Jackets continúa con su labor difusora de las fechas clave para la historia de la ciudad. Ayer fue el turno del alzamiento de A Coruña ante la invasión napoleónica en España. La capital herculina fue la primera ciudad –después de Madrid– que se opuso a José Bonaparte y un acontecimiento de tal magnitud no podía sumirse en el olvido. Autoridades civiles y militares rindieron homenaje a los caídos en la Guerra de la Independencia, al tiempo que recordaron el asalto del pueblo al Palacio de Capitanía y a los diferentes cuarteles de A Coruña. Por otra parte, The Royal Green Jackets presentaron ayer, tras el homenaje, el uniforme de la Unidad de Coraceros Españoles a caballo, de 1808, y el de granadero del Regimiento Navarra de 1779. Los dos vistosos uniformes son llevados con un gran respeto por los miembros de la asociación, que han tenido que documentarse durante muchos meses para realizar réplicas exactas de los originales. La jornada finalizó con una interpretación de los himnos de Galicia y España, que corrió a cargo de la banda municipal de música.

Jueves , 31 de mayo de 1951

Hace 75 años | Atropellado por un automóvil en la plaza de Pontevedra

En la tarde de ayer fue atropellado por un automóvil en las inmediaciones de la plaza de Pontevedra Ceferino Dacosta Rey, de 62 años de edad, carpintero, domiciliado en la avenida de Rubine, al que se le apreciaron erosiones en el pie derecho y tercio superior de la pierna del mismo lado, calificadas de pronóstico leve. Fue atendido en la Casa de Socorro del Hospital.

Por otra parte, ayer, a las diez de la mañana, se quitó la vida, colgándose de una viga de un alpendre próximo a su domicilio, en La Ferrala, parroquia de Liáns (Santa Cruz), el vecino de dicho lugar Tomás Dios Suárez, de 61 años de edad, labrador, el cual habitaba en dicho domicilio con su esposa e hijo. Se trata de un labrador acomodado económicamente, y se desconocen las causas que le obligaron a adoptar tan fatal determinación. En el lugar del suceso se personó el Juzgado de guardia, compuesto por el magistrado juez don Jesús Sáez y el oficial señor Paredes. En la tarde de hoy se efectuará la autopsia del cadáver, y acto seguido será enterrado en el Cementerio de Liáns.