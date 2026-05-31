Este lunes comienza el juicio, con Tribunal de Jurado, contra tres jóvenes acusados de la muerte de Yoel Quispe

Los dos jóvenes condenados en el mes de abril Quintana

La Audiencia Provincial de A Coruña celebrará del 1 al 12 de junio el juicio, con Tribunal del Jurado, contra tres jóvenes acusados de la muerte de Yoel Quispe, el joven de 22 años fallecido tras ser apuñalado en la Nochebuena de 2023 en la zona de la calle Juan Flórez, en la ciudad herculina.

En concreto, el 1 de junio se procederá a la constitución del Tribunal del Jurado y a la exposición de las partes personadas ante el mismo de los hechos que consideran probados o no.

Tras declarar testigos, policías y peritos, el día 12 se procederá a la lectura de los informes finales, con posibilidad de los procesados de ejercer su derecho a tomar la última palabra. El 15 de junio, se entregará el objeto del veredicto.

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Frente a la postura de la Fiscalía, con petición de 14 años de prisión por homicidio para el único joven que está en la cárcel y de sobreseimiento de la causa para otros dos, la familia ha defendido desde el inicio que los tres debían ser juzgados por asesinato.

En relación a su grado de implicación, consideran autor material del asesinato al joven que está en prisión y cooperador necesario al que, según esta parte, "llevaba la navaja y se la facilita" al anterior, con implicación también de un tercero.

Así lo recoge también el auto que sitúa al presunto autor de la puñalada mortal como responsable de asesinato; al segundo como cooperador necesario de este delito y al tercero como encubridor del mismo, lo que supone una variación de las penas, de hasta 25 años de prisión para los dos primeros, según el letrado de la familia, y de tres años para el tercero.

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La postura de las defensas en el procedimiento ha sido, mientras, reclamar el sobreseimiento. Finalmente, en el auto, la titular del juzgado de instrucción acordó decretar la apertura de juicio oral, con Tribunal del Jurado, por asesinato, como planteaba la familia, y no por homicidio, como solicitaba el Ministerio Público para uno de ellos.

Condena por lesiones

Por estos hechos, dos acusados de golpear a la víctima aceptaron, en un juicio celebrado hace unas semanas en el Penal número 3 de A Coruña, una condena de nueve meses de cárcel, aunque con acuerdo de suspensión de la misma si no vuelven a cometer un delito y abonan la responsabilidad civil.

Inicialmente, para cada uno de ellos, el Ministerio Público pedía un año de prisión por unos hechos ocurridos sobre las 06.30 horas del 24 de diciembre de 2023 en la confluencia de las calles Sinfónica de Galicia y Juan Flórez de A Coruña.

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En el marco de una "reyerta", según el Ministerio Público, los ahora condenados agredieron al fallecido "con reiterados puñetazos y patadas" hasta producirle, entre otras lesiones, "traumatismos en la cabeza". Yoel falleció horas después por la puñalada mortal que se atribuye al único encarcelado por estos hechos.

Tras un acuerdo de conformidad entre las partes personadas -Fiscalía, las acusaciones particulares, ejercidas por el padre y la madre de la víctima, y las defensas-, los dos jóvenes aceptaron una condena de nueve meses de prisión por un delito de lesiones, frente a la petición inicial de un año del Ministerio Público, y el pago de 1.500 euros en concepto de responsabilidad civil.