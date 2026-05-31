Esta es la lista de los grandes éxitos que sonaron en la mítica discoteca Pirámide de A Coruña

Interior de la discoteca Pirámide de A Coruña

La histórica discoteca Pirámide, cerrada por el Ayuntamiento de A Coruña en 2023, y con una batalla por su reapertura que había llegado al Tribunal Supremo, abandona la lucha tras cerrar un acuerdo con Gadisa. La discoteca en la que varias generaciones bailaron, bebieron y se besaron por primera vez pasará a ser un súper. Sin embargo, quedará para siempre en su memoria lo que allí vivieron y disfrutaron.

Fueron muchas décadas que sonaron en Pirámide y muchas las canciones que hicieron historia en la discoteca. Esta lista de reproducción sirve para recordar algunos de aquellos grandes éxitos de cada década.