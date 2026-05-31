El pub de A Coruña que salió en defensa del papa con un mural contra Trump

Charli Estévez, propietario del Penique, posa para El Ideal Gallego con el mural Quintana

El que sobre el papel iba ser un Papa con menos foco mediático y más moderado en sus intervenciones, ha conseguido movilizar incluso a los clientes de un pub irlandés de A Coruña para salir en su honor y defender el honor del Sumo Ponfíce. Acto de fe para unos, reclamo publicitario para otros, lo cierto es que Charli Estévez, responsable del Penique Bar, vuelve a dar que hablar. Un enorme cartel preside desde este jueves la entrada del establecimiento: “Fuck Trump, make democracy marvelous again”. Podría traducirse, de manera más o menos libre, como “que le den a Trump, hagamos la democracia maravillosa otra vez”.

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Organizador del mayor San Patricio de la ciudad, a Charli parece haberle calado muy hondo el espíritu católico irlandés que impregna uno de los negocios con más personalidad de la ciudad. “Somos muy del Papa y del derecho internacional, además no se puede ir por ahí insultándolo. Nos encantó cuando dijo eso de 'no le tengo miedo'”. Sobre la mención al presidente, además, cree que no es ni más ni menos que el resultado de muchas conversaciones en el propio Penique. “Es una persona que se quiere hacer con el mundo: que si Groenlandia, que si Canadá o Cuba; y no para de insultar a España y Europa”, recuerda.

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No obstante, Estévez no quiere que su alegato contra Trump sea interpretado como un tema meramente político, pues es la clase gobernante algo que aborrece. “Estamos hartos de los políticos. Me parece increíble que haya un protocolo antirracismo en el fútbol, pero que luego los futbolistas tengan más educación que los políticos”, lamenta.

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El nuevo cartel a la entrada del Penique ha sido diseñado por Nile, un rotulista de confianza que ya imaginó el anterior diseño, llamado 'Stop wars'. Anteriormente, también hubo diseños especiales por San Patricio o para animar al Dépor, en lo que es respuesta oda analógica a los marcadores electrónicos y los neones de hoy en día.