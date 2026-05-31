El promotor de A Coruña que enseñará cómo perrear a Marbella

Abdel Ben, empresario, posa para El Ideal Gallego en Volteo Dani Patino

“Después de seis años en un centro de menores, es una locura el momento en el que estoy. No me pongo límites, pero estoy dándolo todo durante la buena racha, con los pies en el suelo”. Podría sonar a una letra de música urbana, pero en realidad es el alegato y la reivindicación de Abdel Ben, una promotor y productor hecho a sí mismo, que desde A Coruña ha conseguido exportar su marca a algunas de las zonas de marcha de referencia a nivel nacional. Una de sus creaciones estrella, el 'Modo Perreo', debutará el próximo 8 de agosto en Marbella, donde se codeará con la jet set en uno de los grandes templos del reguetón. “¿Quién dijo miedo? Los coruñeses no le tenemos miedo a nada?”, advierte.

Rap, tardeo, reggaetón y electrónica: seis días de música en el Puerto de A Coruña Más información

Existe una fina línea entre el miedo y el respeto, y es precisamente este concepto uno de los más repetidos en la música en la que Abdel se ha especializado. Un guiño al público de una generación en la que se mueve como pez en el agua. Puede decirse que todo lo que toca lo convierte en oro, desde su local de tortillas de Betanzos en pleno centro de A Coruña, Volteo, a los festivales de diverso estilo que monta. El viernes y el sábado hizo uno de reguetón y otro de techno en Miño, y también lo petó. “El público respondió muy bien y, aunque el cartel del sábado fue más grande, con artistas internacionales, la fiesta familiar, la fiesta de pueblo del viernes nos gustó mucho”, reconoce.

Los surfistas de A Coruña reinventan la tortilla de Betanzos Más información

Pero volvamos a la aventura marbellí, la del próximo 8 de agosto. Promete un cartel más grande de lo que jamás ha podido reunir. La sede y la ocasión lo merecen. “Surge por una cuestión de trayectoria, de lo que hemos hecho en estos años y su dimensión. Vamos a montar en el mismo lugar que I Love Reggeaton, uno de los festivales más grandes del sector, y llevar una marca de la casa a Marbella te obliga a prepararte”, dice. “El aforo será de 5.000 personas, igual que en el muelle de Batería el año pasado”, prosigue.

Ciudad de referencia

Lo de que A Coruña se ha convertido en una ciudad de referencia a nivel nacional no lo dice una parte interesada. Lo asegura quien tiene en casa la posibilidad de trabajar como en ningún otro sitio. “Para ser una ciudad pequeña, diría que solamente nos superan en eventos Barcelona, Madrid y Valencia. La gente responde por todo lo alto”, explica, antes de negar que la burbuja de los festivales vaya a explotar debido a la tremenda oferta. “La gente escoge muy bien, y nosotros apostamos por un formato más económico”, recuerda.

El perreo más vintage llega a A Coruña Más información

Tampoco se moja a la hora de explicar si habrá Modo Perreo en A Coruña, después del 'sold out' del pasado mes de septiembre. “Está en duda, porque la marca es mía, pero estamos mirando si entrar en el ciclo con el grupo Pelícano. Hay muchísimas ganas de repetir, la gente nos lo pide y nos pregunta”, asevera.

Trabajo

Si bien Abdel Ben maneja a la perfección la escena urbana, no quiere decir que sea su música predilecta. Responde desde la profesionalidad. “Soy promotor y no le digo que no a nada. Tengo mis gustos musicales, pero hay que darle al público lo que pide. Estamos hablando de un rango de edad de los 20 a los 50”, reitera.

Kiko Rivera enciende el Modo Perreo en A Coruña con la camiseta del Deportivo Más información

Lo que es seguro es que detectar necesidades y darles respuesta forma parte de las virtudes de un promotor y un productor que, ahora mismo, es el protagonista de una gran historia de superación y éxito empresarial.