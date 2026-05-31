El cine experimental vuelve a A Coruña para generar comunidad e inspirar

Acto de presentación de una nueva edición del (S8) Mostra de Cinema Periférico, ayer en la Domus carlota blanco

El (S8), la Mostra Internacional de Cinema Periférico, vuelve un año más a llenar las calles de A Coruña como una de las grandes apuestas del cine experimental en Galicia para generar comunidad e inspirar a cineastas.

La decimoséptima edición de 2026 de este referente imprescindible de la vanguardia cinematográfica tendrá lugar entre el 2 y el 6 de junio y el director del festival, Ángel Rueda, señala que permite ver obras inéditas y encontrarse con los protagonistas de las mismas.

El (S8) busca generar comunidad y funciona como “espacio de descubrimiento para el público” y lugar de “inspiración para los cineastas”, consolidándose como un motor indispensable en el panorama cultural gallego, asegura Rueda.

Hace años que el festival lleva a la ciudad lo experimental, esa palabra que da miedo cuando se habla de arte pero que, en boca de Rueda, se define sencillamente como aquello que “puedes explorar, experimentar como una experiencia personal”. Y cada año se acerca más gente a las salas del (S8) en busca de esa experiencia personal: “Nos sigue sorprendiendo la gente que viene a cada sesión”, comenta Rueda, y es que el festival entiende la sala como un elemento privilegiado del cine, para acenturar experiencias.