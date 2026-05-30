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A Coruña

Zara reinventa ropa y muebles de la mano de una de las musas de Warhol y Kubrick

'The House of Marisa: un poco de brillo, un poco de glamour' es el nombre de la colección cápsula junto a la actriz Marisa Berenson

Efe
30/05/2026 10:49
La actriz británica Marisa Berenson, musa de directores y artistas como Luchino Visconti, Stanley Kubrick, Andy Warhol, Bob Fosse, Clint Eastwood y Luca Guadagnino, ha realizado su primera colección cápsula para Zara
Varias de las prendas de la colección de Marisa Berenson y Zara
EFE
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La actriz estadounidense Marisa Berenson, musa de directores y artistas como Luchino Visconti, Stanley Kubrick, Andy Warhol, Bob Fosse, Clint Eastwood y Luca Guadagnino, ha realizado su primera colección cápsula para Zara en la que además de prendas de vestir propone muebles para el hogar.

Si en los dos años anteriores Zara contó con el ingenio de Kate Moss para crear una colección 'boho' para primavera-verano, en esta ocasión ha presentado con el título 'The House of Marisa: un poco de brillo, un poco de glamour' las prendas creadas por Berenson.

"Es una mujer sin edad, rebosante de encanto y con un aire de misterio: una esfinge, tal vez", indican desde el buque insignia de Inditex sobre ella.

Berenson ha creado cuarenta y cinco piezas para un verano donde no falte donde elegir, desde ropa de playa, vestidos, chaquetas y pantalones hasta alfombras, vajilla y cubertería que, según ella misma explica en un comunicado es "formal pero hermosa y caprichosa".

La moda siempre ha formado parte de su vida, no en vano su abuela era la diseñadora Elsa Schiaparelli, que convirtió la moda en una sucesión de elegancia algo excéntrica y surrealista.

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Nominada a un Globo de Oro y un BAFTA a la mejor actriz de reparto por 'Cabaret', las piezas que propone serían perfectas para la noches glamurosas de los 70. Una estética que recupera para las jóvenes de hoy con trajes de bajo de escote profundo con un llamativo estampado brillante en verde esmeralda, acompañado de un pareo y un pañuelo a juego.

MADRID, 30/05/2026.- La actriz británica Marisa Berenson, musa de directores y artistas como Luchino Visconti, Stanley Kubrick, Andy Warhol, Bob Fosse, Clint Eastwood y Luca Guadagnino, ha realizado su primera colección cápsula para Zara en la que además de prendas de vestir propone muebles para el hogar. EFE/Zara SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
La actriz Marisa Berenson, musa de Luchino Visconti, Stanley Kubrick, Andy Warhol, Bob Fosse, Clint Eastwood o Luca Guadagnino, ha realizado su primera colección cápsula para Zara
EFE

Las botas son altas y los complementos abundantes para crear una apariencia impactante, las blusas con transparencias y las cazadoras metalizadas en plata.

Ella misma posa con algunas de sus propuestas, como un vestido de punto dorado o un conjunto rojo estampado con plumas en las mangas y en el borde del pantalón.

La intérprete describe como una aventura "emocionante reunir este universo multigeneracional".

En el apartado de hogar, la actriz propone un biombo dorado en el que revolotean mariposas, además de librerías y mesas redondas en tonos coral y servilletas bordadas con los signos del zodiaco.

No falta un espejo redondo rodeado de girasoles dorados por los que se desliza una serpiente roja y un sofisticado cojín de lentejuelas doradas adornado con borlas negras. 

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