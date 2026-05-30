El Paseo Marítimo de A Coruña vivió este sábado por la mañana un accidente de tráfico que dejó dos personas heridas y un semáforo dañado. Según informan desde la Policía Local, el suceso se produjo en torno a las ocho menos cuarto, cuando una conductora se estrelló contra el semáforo, a la altura de la calle Sol.

La mujer, de unos veinte años, resultó herida leve, al igual que su acompañante, y ambos fueron evacuados a un centro hospitalario en ambulancia.

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Tras el accidente, los agentes de la Policía Local sometieron a la conductora a un control de alcoholemia, en el que dio resultado positivo.

El coche se salió de la vía cuando circulaba por el Paseo a la altura de la calle Sol y terminó empotrado contra el semáforo, que sufrió bastantes daños, lo que obligó a los servicios municipales a afanarse en arreglar cuanto antes la señalización vertical para que volviese a estar operativa.