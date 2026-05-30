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Semáforo roto tras un accidente en el Paseo Marítimo de A Coruña
A Coruña

Una conductora que dio positivo en alcoholemia se estrella contra un semáforo del Paseo Marítimo

La mujer resultó herida leve, al igual que su acompañante

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
30/05/2026 10:23

El Paseo Marítimo de A Coruña vivió este sábado por la mañana un accidente de tráfico que dejó dos personas heridas y un semáforo dañado. Según informan desde la Policía Local, el suceso se produjo en torno a las ocho menos cuarto, cuando una conductora se estrelló contra el semáforo, a la altura de la calle Sol

La mujer, de unos veinte años, resultó herida leve, al igual que su acompañante, y ambos fueron evacuados a un centro hospitalario en ambulancia. 

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Tras el accidente, los agentes de la Policía Local sometieron a la conductora a un control de alcoholemia, en el que dio resultado positivo

El coche se salió de la vía cuando circulaba por el Paseo a la altura de la calle Sol y terminó empotrado contra el semáforo, que sufrió bastantes daños, lo que obligó a los servicios municipales a afanarse en arreglar cuanto antes la señalización vertical para que volviese a estar operativa.

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