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A Coruña

Suspenden al asesor del Partido Socialista portugués detenido junto al exsecretario de Organización del PSOE de A Coruña Emilio Vázquez

Ambos han sido arrestados en una operación contra la corrupción

Efe
30/05/2026 14:36
Emilio Vázquez Blanco PSOE
Emilio Vázquez Blanco
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El asesor del Partido Socialista (PS) detenido junto a otras tres personas, entre ellas el exsecretario de Organización del PSOE en A Coruña, Emilio Vázquez Blanco, en el marco de una investigación por corrupción, ha sido suspendido de sus funciones en la formación, informó este sábado su secretario general, José Luís Carneiro.

"La medida dictada por la jueza, según la información que nos ha facilitado su representante y que se ha comunicado al administrador del PS, consiste en la suspensión de sus funciones, por lo tanto, este asunto queda zanjado", dijo Carneiro en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre las novedades de este caso.

Emilio Vázquez Blanco PSOE

Emilio Vázquez, exsecretario de Organización del PSOE coruñés, detenido en Portugal en una trama de corrupción del PS

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Carneiro aceptó que "esta noticia, esta información, perjudica la imagen del partido", e insistió en que colaborarán con las autoridades "para que se aclaren todas las responsabilidades".

"Son momentos difíciles, de tristeza para todos los militantes", lamentó.

Duarte Moral era hasta ahora asesor del PS, pero fue detenido esta semana en el marco de una investigación por presunta prevaricación en la adjudicación de contratos municipales.

Junto a él, la Policía también detuvo a su mujer, a una exconcejala de Oeiras y a Emilio Vázquez Blanco, ex secretario de Organización del PSOE en A Coruña y exparlamentario gallego.

Los cuatro detenidos en el marco de la operación 'Imergente', como han bautizado las autoridades a esta pesquisa, quedaron en libertad con la obligación de presentarse periódicamente y de no ausentarse del domicilio tras ser interrogados ayer, viernes.

Según la prensa lusa, Moral fue asesor de los ministerios de Justicia y del Interior durante los Gobiernos del ex primer ministro António Costa. Hasta su detención, trabajaba en el gabinete de comunicación de Carneiro. 

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