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A Coruña

Rescatado un hombre tras caer en unas rocas en la zona de Adormideras

​Los bomberos fueron los encargados de sacar a este varón antes de que subiese la marea

Redacción
30/05/2026 12:39
Servicios de emergencia atienden al hombre que quedó atrapado en las rocas
Servicios de emergencia atienden al hombre que quedó atrapado en las rocas
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Un hombre de 48 años tuvo que ser trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) tras caer en unas rocas en una zona costera próxima a Adormideras. Los hechos ocurrieron en la mañana de este sábado, cuando fueron movilizados los servicios de emergencia.

Los bomberos fueron los encargados de sacar a este varón antes de que subiese la marea y empeorase la situación. Mientras que el 061 lo trasladó al centro hospitalario.

Las primeras hipótesis apuntan a que se trata de un hombre que huía de varios agentes de la Policía Nacional tras ser detectado realizando pesca furtiva. 

Los bomberos señalan que tuvieron que colaborar con el 061 para transportar hasta la ambulancia a este herido que presentaba una fractura de cadera. Colaboraron Policía Nacional y Autonómico.

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