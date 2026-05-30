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A Coruña

Niño de Elche y Argis Ensemble clausuran en la Ciudad de las TIC la propuesta más arriesgada del Resis

Redacción
30/05/2026 22:54
Un momento del concierto de ayer, en el Coruña Estudio Inmersivo
Un momento del concierto de hoy, en el Coruña Estudio Inmersivo
C. Blanco
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Niño de Elche y Argis Ensemble protagonizaron hoy el concierto de clausura de la novena edición del Resis Festival en su propuesta más arriesgada. En el espectáculo con mayor tamaño ofrecido hasta el momento en el Coruña Estudio Inmersivo (CEI) de la Ciudad de las TIC, se exploraron los límites de la música contemporánea tradicional.

Festival Internacional de Música Contemporánea RESIS 2026

Tras trabajar previamente en la residencia artística ‘REGA’, en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, la voz siempre iconoclasta de Paco Contreras y la precisión sonora de la agrupación coruñesa Argis Ensemble ofrecieron un programa híbrido absoluto entre performance, electrónica y música de cámara, completado por las imágenes concebidas para la ocasión de Lois Patiño, uno de los cineastas y creadores visuales gallegos más prestigiosos. En el caso del Niño de Elche, combina magistralmente géneros como el flamenco o la música electrónica con la poesía, la danza o el teatro.

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El concierto también contó con dos estrellas, la de Arder, de Hugo Gómez-Chao, y la de Entre Feldman, de Niño de Elche y Hector Cavallaro. Además, trabajaron sobre piezas de Rebecca Saunders, Muerton Feldman y José Manuel López López en una experiencia en torno al concepto de transformación y de nuevos códigos culturales en un espacio en el que se interpeló directamente a la identidad y a la memoria del espectador. 

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